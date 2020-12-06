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ПСЖ и Хесе договорились о расторжении контракта

Франция
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Испанец покинет Париж в ближайшее время

ПСЖ и Хесе договорились о расторжении контракта
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" договорился о расторжении контракта с Хесе Родригесом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение сторон было рассчитано до конца сезона.

27-летний испанец перебрался в Париж из "Реала" в 2016-м году за 25 миллионов евро.

С тех пор преимущественно скитался по арендам, успев поиграть за "Лас-Пальмас", "Сток Сити" и "Бетис", при этом проведя лишь 18 игр в футболке "ПСЖ" (2 гола).

В этом сезоне Хесе провёл 24 минуты в двух матчах Лиги 1.

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В статье: ПСЖ Хесе Родригес
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