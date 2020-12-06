Лига 1. Лилль - Монако 2:1. Доги продолжают погоню за ПСЖ

Перед этим туром "Лилль" был лучшей обороной чемпионата, а "Монако" - второй лучшей атакой. В классическом противостоянии камня и косы на сей раз победил камень.

Первый тайм лучше не вспоминать. Команды приглядывались одна к другой, осторожничали, атаковали малыми силами и постоянно откатывались назад. Первый реально острый удар по воротам состоялся на 42-й минуте, когда издали бахнул Жонатан Бамба.

Удивительно, но у "Монако" и после перерыва голевых шансов практически не было. Оборона "Лилля" даже без основных фланговых защитников Брадарича и Челика сработала бесподобно. Конечно, в этом большая заслуга и опорных хавбеков: Сумаре и Андре контролировали пространство перед штрафной, вовремя включались в прессинг, доминировали в борьбе.

Когда же после перерыва монегаски устали перекатывать мяч туда-сюда, "Лилль" мигом распрямил пружину контратак. Во втором туре кряду забил Джонатан Дэвид - ему не составило труда вколотить мяч в сетку после паса Иконе. Еще один гол придумали турки - Йылмаз успел даже показать Языджи, куда бежать, прежде чем выкатил Юсуфу на пустые ворота. Гол монегасков, забитый в добавленное время после изумительного заброса Сеска, уже ничего не решал - команды банально доигрывали встречу.

"Лилль" снова отыграл убийственно эффективно, как ранее против "Милана" на "Сан Сиро" и в двух матчах со "Славией". Поразительный прогресс, учитывая текучку кадров на "Пьер Моруа".

Благодаря победе "Доги" вернули себе чистое второе место в таблице - у них теперь 26 очков, у "ПСЖ" - 28. "Монако" же остался с 23 баллами и немножко сполз вниз по турнирке.

13-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Монако" - 2:1

Голы: Дэвид, 53, Языджи, 65 - Пеллегри, 90

"Лилль": Меньян - Тиаго Джало (Брадарич, 83), Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе (Веа, 69), Андре (Шека, 69), Сумаре, Бамба (Лихаджи, 83) - Йылмаз, Дэвид (Языджи, 62)

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Бадиашиле (Марипан, 80), Кайо Энрике (Балло Туре, 58) - Диоп, Фофана, Чуамени (Пеллегри, 69), Желсон Мартинш (Жеббель, 70) - Бен-Йеддер (Фабрегас, 58), Фолланд

Предупреждения: Тиаго Джало, 64, Веа, 90+2, Сумаре, 90+2