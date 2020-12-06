Лига 1. Страсбур воскрес, Ницца закисла, а Бен-Арфа не устает тащить Бордо

Кажется, Кристоф Пелисье бьется головой о бетонную стену. Его "Хеки" не забивают в Лиге 1 с середины октября, не говоря уже о победах. Естественно, команда скатилась в зону вылета.

Сегодня "Лорьян" выглядел неплохо, но все-таки уступал хозяевам в ключевых компонентах. "Анже" быстро открыл счет благодаря точному удару Фульжини на старте, а потом имел 3-4 отличных шанса, чтобы отправить соперника в нокаут, но сплоховал. Дело едва не завершилось печально для "Ле Ско": в концовке арбитр поставил пенальти на их ворота, но после просмотра повтора отменил. Эпизод спорный, будем откровенны.

"Анже" отпраздновал решение судьи еще одним мячом в добавленное время. Перед игрой Жан Мулен просил подопечных начать побеждать серийно, чтобы побороться за еврокубки, и команда его услышала. Теперь у "Ле Ско" 22 очка и высокое 7-е место в таблице.

Касательно "Лорьяна", то он делит с "Дижоном" последнюю строчку - у главных неудачников сезона по 8 баллов после 13 туров.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - Лорьян" - 2:0

Голы: Фульжини, 10, Капель, 90+5

"Анже": Бернардони - Бамба, Траоре, Тома, Мансо - Амаду (Кулибали, 58), Мангани - Матиас Лаге (Эль-Мелали, 83), Фульжини (Капель, 83), Буфаль (Кабо, 55) - Баокен (Дьони, 84)

"Лорьян": Нарди - Делаплас, Лапорт, Гравильон, Ле Гофф - Чалоба, Лемуан (Ле Фее, 76), Абергель (Грбич, 84) - Лорьент, Амель (Моффи, 76), Висса (Буасгар, 70)

Предупреждения: Амаду, 21, Буфаль, 40, Баокен, 45+1

Что творит Хатем Бен-Арфа! 33 года человеку, позади сложная и неоднозначная карьера, а он словно ничего не замечая разрывает одного соперника за другим. "Ренн" в одиночку победил, "ПСЖ" бой дал на загляденье, теперь вот черед "Бреста" наступил.

Вообще "Пираты" - одна из самых привлекательных команд чемпионата; они много забивают, предпочитают открытый футбол. Но сегодня в "Бордо" команда Оливье Даль’Ольо решила сыграть строго от защиты, за что и поплатилась. Кроме момента с отмененным голом Лана у "Бреста" и шансов-то не было.

"Бордо" доминировал, трижды пробивал в каркас, но мяч долго не шел в ворота. Лишь в концовке старательность Бен-Арфа принесла плоды - и опять он забил в фирменном проходе с ударом с левой ноги. Казалось бы, очевидный маневр, но уже второе поколение защитников ничего не может с ним поделать.

Благодаря мастерству Хатема "Бордо" поднялся в ТОП-10, имея в копилке 19 очков. Ну а "Брест", похоже, взял передышку на один тур - нельзя же каждую неделю разрывать хайлайты. Тем более, что в турнирке "Пираты" непривычно высоко - 11-е место и 18 баллов.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Брест" - 1:0

Гол: Бен-Арфа, 84

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Пабло, Бенито - Зеркан (Уден, 68), Отавио, Башич (Адли, 68), Хван (де Превиль, 63) - Бен-Арфа (Пундже, 89), Маджа (Бриан, 62)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардоне, Дювернь, Перро - Онора (Ле Дуарон, 77), Белькебла, Лан (Тавареш, 90+1), Февр - Мунье (Шарбонье, 74), Кардона (Батоккьо, 77)

Предупреждения: Пьер-Габриэль, 43, Дювернь, 60, Белькебла, 71

Тот самый матч, который можно не смотреть и ничего при этом не потерять. Два аутсайдера так сильно боялись потерять очки, что играли словно в замедленном повторе. Отсюда и нули.

"Стефануа" лишь в прошлом туре прервали серию из 7 поражений, а "Дижон" тогда же одержал первую победу после 11 осечек. Снова проиграть стало бы психологическим ударом для обоих, поэтому они больше тянули время, чем рисковали. Из интересного вспомнить можно только удар Буанга в каркас и парочку сэйвов от Рачоппи.

Забей в тех эпизодах "Сент-Этьен" - и он мог бы оторваться от зоны вылета, а так - лишь 15-е место и 12 очков. У "Дижона" - 8 баллов и последнее место наряду с "Лорьяном".

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Сент-Этьен" - 0:0

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Пансо, Музинга - Ндонг, Папе Диоп - Эбимбе (Добре, 79), Целина, Шуяр (Саммаритано, 63) - Мама Бальде (Конате, 90+1)

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Колодзейчак, Трауко - Юссуф, Камара, Нею, Буанга - Амума (Норден, 79), Хазри (Будебуз, 63)

Предупреждение: Мукуди, 22

Перед игрой эльзасская пресса писала, что в случае поражения Тьерри Лоре лишится своего поста, но команда сделала все, чтобы обезопасить своего наставника от увольнения.

"Страсбур" вышел на матч в очень атакующем составе и так же провел матч - смело, агрессивно, много времени проводил на чужой половине. "Нант" под этим давлением рассыпался, как карточный домик. Два пенальти привезли на свои ворота "Канарейки", еще один гол Хабибу Дьялло подарил Альбан Лафон - в общем, наварили так наварили.

Теперь уже не Лоре, а Кристиан Гуркюфф находится в подвешенном состоянии. С его кадрами и возможностями 14-е место и 13 очков после 13 туров - это полный провал. Вальдемар Кита выгонял тренеров и за меньшее, хоть у Раньери спросите.

Касательно "Страсбура", то он впервые в сезоне покинул зону вылета - у эльзасцев теперь 10 очков и 17-я позиция. Могло, наверное, все быть куда ярче, если бы не сорвавший предсезонку коронавирус, но что теперь толку сожалеть? Надо бороться, и команда мсье Лоре так и делает.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Страсбур" - 0:4

Голы: Линар, 16 (с пенальти), Дьялло, 34, Ажорг, 78 (с пенальти), Зохи, 83

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Паллуа, Фабио - Туре (Луза, 61), Абед (Чиривелья, 82) - Бамба (Коко, 74), Блас, Саймон (Ндилу, 82) - Коло Муани

"Страсбур": Кавасима - Лала, Симакан, Джику, Каси (Кароль, 88) - Сиссоко, Линар (Прчич, 84), Шахири (Зохи, 75) - Томассон (Сиби, 88) - Ажорг, Дьялло (Аанеба, 84)

Предупреждения: Абед, 64, Луза, 67, Коршья, 77 - Линар, 32, Лала, 62

Это было непросто, но матч в Реймсе смог переплюнуть даже поединок в Дижоне. Настолько унылого, скучного и безыдейного футбола не доводилось видеть давно.

Понятное дело, что "Ницца" проводила первый матч после отставки Патрика Виейра и назначения румына Адриана Урси, но два-три паса на чужой половине можно воедино связать? "Реймс" это касается ровно в той же степени, кстати. За весь матч у хозяев был только неплохой удар Зенели, отраженный Бенитесом. У "Орлят" на ум приходит шанс Ренн-Аделаида, после которого "Реймс" спас центрбек Абдельхамид.

Маловато на 90 минут, не находите? И ладно "Реймс" - там действительно сейчас играть некому. Но у "Ниццы"-то подбор исполнителей позволяет играть совсем другой футбол. Тем не менее, на поле у "Орлят" полный бардак - не оркестр, а сплошная какофония.

Отсюда и результаты - 11-е место и 18 очков у "Ниццы" на данный момент. У "Реймса" дела еще хуже - он повис над зоной вылета с 10 очками в активе.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Ницца" - 0:0

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мунетси, Бериша - Кафаро (Туре, 66), Зенели (Мбуку, 66), Думбия (Кутеса, 66) - Дья (Серхейс, 81)

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Данилу, Нсоки - Лотомба (Пельмар, 87), Будауи (Тюрам, 74), Шнейдерлен, Камара (Коли, 74) - Рони Лопеш (Ндойе, 55), Гуири, Ренн-Аделаид

Предупреждения: Дья, 59 - Будауи, 16, Данилу, 85