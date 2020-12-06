Лига 1. Метц - Лион 1:3. Демонстрация силы перед выездом в Париж

Приходят в себе "Ткачи" после тяжелейшей осени. Много месяцев команде Руди Гарсии приходилось буквально вымучивать каждое очко, но теперь у нее две подряд легкие победы. Мсье Ола был сто раз прав, дав тренеру второй шанс.

Сегодня у "Метца" был только один шанс изменить ход игры - нужно было забить пенальти на старте. Но Фарид Булайя с точки не переиграл великолепного Антони Лопеша.

В остальном на поле был только "Лион", в составе которого солировал Карл Токо-Экамби. Какую-то феноменальную форму набрал камерунец - он и обыгрывает, и забивает, и отдает. Сегодня на его счету симпатичный дубль, но также нельзя не отметить и блестящий ассист на Депая, не менее эффектно пробившего в касание с линии штрафной.

Первое результативное действие во Франции записал на свой счет Лукас Пакета - у него ассист на Токо-Экамби. Также надо отметить старание Уссема Ауара. Он не попал даже в заявку на предыдущую игру с "Реймсом" из-за непослушания тренерскому штабу, и сегодня вовсю исправлялся.

Лишь когда основа "Лиона" ушла с поля на 70-х минутах "Метц" начал кое-что создавать и вообще подавать признаки жизни. Активность Сентонза и Нгетта на правом фланге в итоге вылилась в гол от Фарида Булайя, но "Ткачи", кажется, не обратили на это никакого внимания. Три очка уже были у них в кармане.

После 13 туров команда Руди Гарсии делит с "Лиллем" 2-3 места с 26 очками. Выше только "ПСЖ" с 28 баллами, и именно с ним "Лиону" предстоит сыграть через неделю на "Парк де Пренс". У "Метца" же 13-я позиция и 16 очков.

13-й тур Лиги 1. Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Лион" - 1:3

Голы: Булайя, 75 - Депай, 17, Токо-Экамби, 47, 60

"Метц": Укиджа (Кайяр, 90+4) - Сентонз, Бронн, Бойе, Делен - Маига, Сарр (Чимбембе, 46), Ангбан (Куяте, 63) - Булайя, Амброз (Лейя, 46), Нгетт

"Лион": Лопеш - де Шильо (Дюбуа, 64), Марсело, Денайер, Корне - Пакета, Гимараес (Дьоманде, 82), Ауар (Какре, 64) - Токо-Экамби, Депай (Шерки, 79), Кадевере (Дембеле, 63)

Предупреждение: Сарр, 29

Удаления: Бойе, 87 - Шерки, 90+3