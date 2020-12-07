Остается в столице Франции? Отец Мбаппе – о продлении контракта Килиана с Пари Сен-Жермен

Килиан Мбаппе может остаться в "Пари Сен-Жермен". Уилфред Мбаппе, отец футболиста, отметил, что переговоры о новом контракте с клубом продолжаются. Цитирует Мбаппе-старшего портал Goal.com.

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"Мы спокойно разговариваем, дела идут хорошо. Мы делаем шаги вперед по сравнению с тем, что было еще 2 недели назад. Будем продолжать".

Kylian Mbappe's father, Wilfred, says talks are progressing over a new contract at PSG ????



????"We are talking quietly, things are progressing well.



"We have taken steps forward compared to 10-15 days ago. We will continue." [Canal+] pic.twitter.com/Uj7aCES3vG — Goal (@goal) December 7, 2020

Напомним, на днях Мбаппе отметился голом в матче против "Монпелье" в 13-м туре Лиги 1. Для 21-летнего форварда забитый мяч стал сотым в 137 матчах в футболке "ПСЖ". За французский гранд Килиан выступает уже 3 года.