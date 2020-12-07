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Остается в столице Франции? Отец Мбаппе – о продлении контракта Килиана с Пари Сен-Жермен

Франция
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Остается в столице Франции? Отец Мбаппе – о продлении контракта Килиана с Пари Сен-Жермен
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Килиан Мбаппе может остаться в "Пари Сен-Жермен". Уилфред Мбаппе, отец футболиста, отметил, что переговоры о новом контракте с клубом продолжаются. Цитирует Мбаппе-старшего портал Goal.com.

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"Мы спокойно разговариваем, дела идут хорошо. Мы делаем шаги вперед по сравнению с тем, что было еще 2 недели назад. Будем продолжать".

Напомним, на днях Мбаппе отметился голом в матче против "Монпелье" в 13-м туре Лиги 1. Для 21-летнего форварда забитый мяч стал сотым в 137 матчах в футболке "ПСЖ". За французский гранд Килиан выступает уже 3 года.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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