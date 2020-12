Остается в столице Франции? Отец Мбаппе – о продлении контракта Килиана с Пари Сен-Жермен

Килиан Мбаппе может остаться в "Пари Сен-Жермен". Уилфред Мбаппе, отец футболиста, отметил, что переговоры о новом контракте с клубом продолжаются. Цитирует Мбаппе-старшего портал Goal.com.

Kylian Mbappe's father, Wilfred, says talks are progressing over a new contract at PSG ????



????"We are talking quietly, things are progressing well.



"We have taken steps forward compared to 10-15 days ago. We will continue." [Canal+] pic.twitter.com/Uj7aCES3vG