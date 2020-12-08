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Эхо Евро-2016: во Франции начался суд над российскими хулиганами
Искалечили англичанина
Сегодня Суд присяжных Экс-ан-Прованса начал рассматривать дело россиян Павла Косова и Михаила Ивкина, которых подозревают в покушении на убийство во время Евро-2016, пишет L’Equipe.
Следствие выяснило, что 34-летние россияне, являющиеся ультрасами "Спартака", во время знаменитого "марсельского погрома" 11 июня 2016-го намеренно избивали до смерти 51-летнего англичанина Эндрю Бейча, нанося ему удары железным стулом по голове.
В общей сложности в тот день в больницы Марселя попали 35 человек, подавляющее большинство из них - англичане. Около 20 хулиганов были задержаны.
Бейч после избиения впал в кому и выжил, но последствия очень серьезные: он с трудом ходит и говорит, и у него почти не работает левая часть тела. На суд во Францию он даже не смог явиться из-за запрета врачей.
Косов и Ивкин в числе прочих российских футбольных хулиганов были депортированы из Франции вскоре после Евро-2016, но эту парочку задержали спустя два года по запросу Европола в Германии, когда они ехали на матч в Бильбао. С тех пор они пребывают под стражей. Если вину россиян докажут, им светит по 15 лет тюрьмы.
В России, естественно, называют обвинение фейковым и бездоказательным, но прокуроры уверяют, что у них есть видеозаписи, отвечающие на все вопросы.
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