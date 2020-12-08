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Нант отправил в отставку отца Йоана Гуркюффа

Франция
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Нант отправил в отставку отца Йоана Гуркюффа
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Кристиан Гуркюфф уволен с поста главного тренера "Нанта", сообщает официальный сайт клуба.

"Канарейки" выиграли лишь 3 из 13 матчей в текущем чемпионате и идут в таблице 14-ми. Последней каплей для руководства стало домашнее поражение от "Страсбура" (0:4).

К следующему поединку чемпионата команду будет готовить экс-ассистент Гуркюффа Патрик Колло. Полноценного наставника в "Нанте" пообещали выбрать до Нового года.

65-летний Гуркюфф тренировал "Нант" с августа 2019-го, а до этого работал в "Ренне", "Лорьяне", Алжире и Катаре. Больше всего он известен как отец бывшей звезды французского футбола Йоана Гуркюффа.

Кто бы не возглавил "Канареек", легко ему точно не будет. Президент "Нанта" Вальдемар Кита уволил уже 15 специалистов за 13 лет своей каденции.

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В статье: Нант Кристиан Гуркюфф Вальдемар Кита
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