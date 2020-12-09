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Неймар: Мне нет смысла покидать ПСЖ
Бразилец никуда не рвется
Бразилец Неймар, после победного матча Лиги Чемпионов, заявил, что не намерен покидать свой нынешний клуб.
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"Я полностью счастлив в "ПСЖ". Мне нравится играть в клубе вместе с моими товарищами. Мне нет причин покидать "ПСЖ", - приводит слова бразильца RMC Sport.
Neymar to RMC Sport: “I’m so happy here in Paris with the club and with my teammates. I don’t want to leave PSG!”. @mohamedbouhafsi ???????????? #PSG #UCL— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2020
Напомним, что долгое время Неймара связывали с возвращением в "Барселону".
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Комментарии (2)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
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Игорь84 (Киев)
09.12.2020 в 22:52
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rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 22:51
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