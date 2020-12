Неймар: Мне нет смысла покидать ПСЖ

Бразилец Неймар, после победного матча Лиги Чемпионов, заявил, что не намерен покидать свой нынешний клуб.

"Я полностью счастлив в "ПСЖ". Мне нравится играть в клубе вместе с моими товарищами. Мне нет причин покидать "ПСЖ", - приводит слова бразильца RMC Sport.

Neymar to RMC Sport: “I’m so happy here in Paris with the club and with my teammates. I don’t want to leave PSG!”. @mohamedbouhafsi ???????????? #PSG #UCL