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Неймар: Мне нет смысла покидать ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Бразилец никуда не рвется

Неймар: Мне нет смысла покидать ПСЖ
UA-Футбол
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Бразилец Неймар, после победного матча Лиги Чемпионов, заявил, что не намерен покидать свой нынешний клуб.

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"Я полностью счастлив в "ПСЖ". Мне нравится играть в клубе вместе с моими товарищами. Мне нет причин покидать "ПСЖ", - приводит слова бразильца RMC Sport.

Напомним, что долгое время Неймара связывали с возвращением в "Барселону".

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:08
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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Игорь84 (Киев)
09.12.2020 в 22:52
ну как бы да, на текущий момент ПСЖ явно по-ярче Барсы смотрится но что заговорит он со своими "товарищами" если (когда?) парижане снова не возьмут главный трофей клубного футбола?
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rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 22:51
В наш час на такі заяви вже давно ніхто не ведеться. Через місяць той самий Неймар - "Щасливий приєднатись до команди мрії всього мого життя - мадридського Реалу". Ніхто й не згадає що він там постив.
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