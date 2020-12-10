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Президент ПСЖ прокомментировал информацию о трансфере Месси
Аль-Хелаифи пока не хочет говорить о будущем
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о том, что команду может пополнить форвард "Барселоны" Лионель Месси.
"Знаете, мы уважаем другие клубы и хотим, чтобы другие клубы уважали нас, — цитирует президента RMC Sport. — Для меня Месси игрок "Барселоны". Мы уважаем "Барселону" и не можем говорить об этом сегодня".
Ранее сообщалось, что аргентинец может пополнить французский клуб по окончании сезона на правах свободного агента. 33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за "Барсу" и забил семь мячей при четырех голевых передачах.
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