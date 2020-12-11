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Во что еще играет бразилец? Неймар поиграл в CS:GO с другими бразильцами из топ-клубов
Выкатил свой ТОП игр
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар выставил в Instagram Stories снимок своего монитора, на котором можно заметить много чего интересного.
Помимо Counter Strike: Global Offensive на рабочем столе бразильца можно заметить ярлыки PUBG, Fortnite, Fall Guys, Among Us, Watch Dogs и Tony Hawk’s Pro Skater.
Также видно, что Неймар устроил "катку" вместе с другими известными бразильскими исполнителями: Каземиро из мадридского "Реала", Габриэлом Жезусом из "Манчестер Сити", Артуром Мело (экс-игрок "Ювентуса") и Лукасом Пакетой из "Милана".
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