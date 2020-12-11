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Во что еще играет бразилец? Неймар поиграл в CS:GO с другими бразильцами из топ-клубов

Франция
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Выкатил свой ТОП игр

Во что еще играет бразилец? Неймар поиграл в CS:GO с другими бразильцами из топ-клубов
Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар выставил в Instagram Stories снимок своего монитора, на котором можно заметить много чего интересного.

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Помимо Counter Strike: Global Offensive на рабочем столе бразильца можно заметить ярлыки PUBG, Fortnite, Fall Guys, Among Us, Watch Dogs и Tony Hawk’s Pro Skater.

Во что еще играет бразилец? Неймар поиграл в CS:GO с другими бразильцами из топ-клубов - изображение 1

Также видно, что Неймар устроил "катку" вместе с другими известными бразильскими исполнителями: Каземиро из мадридского "Реала", Габриэлом Жезусом из "Манчестер Сити", Артуром Мело (экс-игрок "Ювентуса") и Лукасом Пакетой из "Милана".

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В статье: Неймар Counter-Strike
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