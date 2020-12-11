Лига 1. Сент-Этьен - Анже 0:0. Отсутствие голов - единственная претензия

Похоже, оживает "Сент-Этьен" после ужасной серии из семи кряду поражений. Пусть зеленые еще неспособны побеждать, зато они перестали пропускать, что явный плюс в их положении.

Сегодня зеленые и "Ле Ско" имели примерно равное количество голевых шансов, но форварды били как бы оставляя шанс вратарям, чем те блистательно пользовались. Мулен и Бернардони - однозначно лучшие игроки встречи.

До перерыва чуть выгоднее смотрелись гости. Они перекусывали контратаки "Сент-Этьена", уверенно контролировали мяч, создали пару неплохих шансов. Кабо едва не пробил Мулена низовым ударом, но Жесси успел сложиться. Еще сложнее пришлось киперу зеленых после выстрела головой от Фульжини, однако и здесь он перевел мяч в штангу.

"Стефануа" ответили на это гениальным проходом Буанга через все поле, дальним выстрелом Нею под перекладину и шансом Мукуди. Попади Гарольд в ворота - и уже никто бы не спас "Анже" от неприятностей, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

В сухом остатке - довольно качественная, разумная и темповая игра от обеих команд. Все понравилось, за исключением отсутствия голов. В последних турах сухих матчей во Франции становится угрожающе много.

В таблице после 14 туров "Анже" с 23 очками остался в верхней десятке. "Сент-Этьен", у которого 13 баллов, все еще не покинул группу риска.

14-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Анже" - 0:0

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Колодзейчак, Трауко - Нею, Камара (Ривера, 89) - Будебуз (Аушиш, 74), Буанга (Гурна-Дуат, 88), Норден (Хазри, 60) - Амума (Аби, 74)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Кулибали, Мангани (Капель, 83) - Матиас Лаже (Шо, 74), Фульжини (Бобишон, 83), Кабо - Баокен (Дьони, 74)

Предупреждения: Дебюши, 33, Мукуди, 39, Камара, 66 - Капель, 85, Думбия, 88