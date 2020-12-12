Лига 1. Ланс - Монпелье 2:3. Справедливее была бы ничья

Шикарное представление устроили команды. Голы, удары, моменты, игра без центра поля - все, как мы любим. Наверное, справедливым итогом встречи была бы ничья, но имеем, что имеем. "Монпелье" выгрыз свое за счет концентрации в решающие минуты.

"Ланс" со старта играл красивее, чаще бил, ярче комбинировал. Но пропустил два мяча уже к 26-й минуте: Мавидиди воспользовался гениальной передачей Делора, а Мендешу повезло забить при стандарте - невольным ассистентом Педру выступил голкипер соперников.

Конечно, "Ланс" не сдался. В этом сезоне он вообще никогда не сдается и гнет свою линию до конца, за что получил уйму комплиментов. Сегодня хозяев "Феликс Боллара" повел за собой опорник Секу Фофана: сперва он организовал автогол для Омлина - именно после его удара мяч попал в штангу, а от нее в спину вратарю "Монпелье". А в начале второго тайма Фофана еще и заработал пенальти после умного проникающего паса Какута. Сам Гаэль его и реализовал.

Позже у Калимуэндо был отличный шанс выводить своих вперед, но обыграв двух защитников он решил отдать на Сотока, и это прочитал опытнейший Конгре.

"Монпелье" ответил сопернику очень оперативно: навес с углового от Молле - и Лаборд головой вогнал мяч в сетку. Это уже пятый гол после стандартов для "Паладинов" в текущем сезоне.

Концовка прошла в том же режиме, что и весь матч - атаковали и имели красивые шансы обе команды. У "Ланса" не пробили Омлина Какута и Ганаго, хотя оба были близки; у "Монпелье" свой шанс упустил Ристич.

Жаль, что за красивые, бесстрашные поражения не начисляют очки - "Ланс" их сегодня точно заслужил. А так в таблице команда Франка Эса осталась 8-й с 21 очком. У "Монпелье" 26 баллов - и это 3-5 место наряду с "Лионом" и "Лиллем".

14-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Монпелье" - 2:3

Голы: Омлин, 36 (автогол), Какута, 50 (с пенальти) - Мавидиди, 16, Педру Мендеш, 26, Лаборд, 69

"Ланс": Лека - Фортеш (Банза, 83), Баде, Айдара - Клосс (Бура, 77), Каюзак, Фофана, Силла (Мишлен, 77) - Какута - Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 69)

"Монпелье": Омлин - Самбия, Педру Мендеш, Конгре, Ристич - Саванье (Долли, 80), Ферри, Молле (Илтон, 89) - Лаборд, Делор, Мавидиди (Джун, 80)

Предупреждения: Каюзак, 75 - Педру Мендеш, 38