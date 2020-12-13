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ПСЖ - Лион. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1

Франция
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Лидер против самого амбициозного преследователя

ПСЖ - Лион. Анонс и прогноз на матч французской Лиги 1
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Французская Лига 1. 14-й тур
13 декабря. Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" 22:00 "Лион"
Арбитр: Бенуа Бастьен
Трансляция: MEGOGO, Футбол 3
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Поединок гегемона французского футбола последнего десятилетия против, наверное, единственного клуба, который регулярно (хоть и безуспешно) бросает ему вызов.

"Лион" дошел до полуфинала минувшей ЛЧ, но затем попал в глубокую функциональную яму, из которой начал выбираться примерно месяц-полтора назад. Беспроигрышная серия "Ткачей" достигла уже 10 матчей, причем последние 4 поединка команда выиграла, показав фирменный привлекательный футбол.

Руди Гарсия специфически интерпретирует схему 4-3-3. В центре нападения у него выходит мобильный Депай, а на флангах - мощные, но при этом техничные Токо-Экамби и Кадевере. То, что они постоянно рвутся в штрафную, меняясь позициями между собой и с Мемфисом, создает возле штрафной опасное броуновское движение. Середняки чемпионата, вроде "Метца" и "Реймса", с этим не справились даже близко. Но "ПСЖ", конечно, совсем другой соперник.

Париж подошел к зиме в приличных кондициях и отличном настроении. А еще у него есть класс, недоступный "Лиону" да и всем прочим французским командам.

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На минувших выходных "ПСЖ" даже без Неймара, Мбаппе и Верратти одолел на выезде "Монпелье" (3:1), а затем посреди недели разнес в пух и прах "Башакшехир" (5:1). Это противостояние могло бы запомниться хет-триком Неймара, а войдет в историю из-за румынского рефери и его "negrul" в адрес Пьера Вебо.

Какими средствами "Ткачи" будут останавливать разбушевавшегося бразильца - загадка. Да и с нейтрализацией Мбаппе и Кина та же песня. Индивидуально эта троица превосходит защитников "Лиона". Стало быть, надо использовать сдваивания, накрывать уже в момент передачи. Денайеру, Марсело и Дюбуа светит адская работенка.

Естественно, "ПСЖ" со старта заберет мяч. "Лиону" гонор не даст прижаться к воротам на 90 минут. Он обязательно будет огрызаться, контратаковать, отрезками держать мяч. Вопрос в том, на сколько "Лион" хватит физически. Свои последние выезды на "Парк де Пренс" "Ткачи" проигрывали именно во вторых таймах. Ну и, конечно, ранний гол Парижа убьет всю интригу на 99%, это лионцы тоже должны держать в голове.

Цифры и факты

  • Серия "ПСЖ" без поражений во всех турнирах достигла 5 матчей, "Лиона" - 10
  • "Лион" выиграл три из пяти последних выездных матчей (еще два свел вничью)
  • "ПСЖ" в этом сезоне дважды проигрывал на своем поле - "Марселю" (0:1) в чемпионате и "МЮ" (1:2) в ЛЧ
  • В последних 8 матчах "ПСЖ" во всех турнирах были голы до перерыва
  • В последних 2 матчах "Лиона" обязательно были красные карточки
  • "ПСЖ" выиграл 7 из 10 последних матчей против "Лиона" с разницей в два и более голов
  • "Лион" последний раз побеждал на "Парк де Пренс" в 2012 году в Кубке Франции. С 2014-го "Ткачи" в Париже исключительно проигрывали

Ориентировочные составы

У "ПСЖ" все еще вне игры остаются Мауро Икарди, Пабло Сарабия и Хуан Бернат, а Юлиан Дракслер набирает форму после травмы.

"Лион" может порадоваться возвращению в строй после дисквалификации опытного волнореза Тиаго Мендеса. Зато отбывает бан юный талант Райан Шерки.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Гуйе, Верратти, Паредес - Мбаппе, Кин, Неймар

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Корне - Тиаго Мендес, Ауар, Лукас Пакета - Кадевере, Депай, Токо-Экамби

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Лион"

"Лион" в матчах с "ПСЖ" регулярно губят амбиции: он без страха бежит вперед, предпочитает встречные курсы, на которых с Парижем ему не совладать.

Рискнем предположить, что так будет и на сей раз. Отсюда и ставки - можно выбрать простую победу хозяев с коэффициентом в районе 1,55, а можно победу с форой хотя бы (-1,5) - здесь кэф уже 2,3-2,4.

1xbet
1,55
5,10
5,70
Сделать ставку
Favbet
1,50
5,10
5,70
Сделать ставку
Parimatch
1,53
4,90
5,60
Сделать ставку

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В статье: Лион Пари Сен-Жермен (Париж) Прогнозы sweettv
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