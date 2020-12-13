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ПСЖ может перехватить трансферную цель Барселоны
Клубы вновь поспорят на трансферном рынке
"ПСЖ" включился в гонку за форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает Mundo Deportivo.
Голландца с лета связывают с переездом в "Барселону", где его ждёт экс-коуч по сборной Рональд Куман. Предполагалось, что Депай будет приоритетной целью "блаугранас" на зимнее окно.
"ПСЖ" в свою очередь в январе хочет заключить с нападающим предварительный контракт о переходе по окончанию сезона.
В пользу парижан говорит финансовая сторона вопроса. В отличии от "Барсы" с их невероятно раздутой зарплатной ведомостью, у представителя Лиги 1 таких проблем нет и они могут себе позволить удовлетворить запросы игрока.
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