ПСЖ может перехватить трансферную цель Барселоны

"ПСЖ" включился в гонку за форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает Mundo Deportivo.

Голландца с лета связывают с переездом в "Барселону", где его ждёт экс-коуч по сборной Рональд Куман. Предполагалось, что Депай будет приоритетной целью "блаугранас" на зимнее окно.

"ПСЖ" в свою очередь в январе хочет заключить с нападающим предварительный контракт о переходе по окончанию сезона.

В пользу парижан говорит финансовая сторона вопроса. В отличии от "Барсы" с их невероятно раздутой зарплатной ведомостью, у представителя Лиги 1 таких проблем нет и они могут себе позволить удовлетворить запросы игрока.