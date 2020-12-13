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ПСЖ может перехватить трансферную цель Барселоны

Франция
(1 голосов)

Клубы вновь поспорят на трансферном рынке

ПСЖ может перехватить трансферную цель Барселоны
Новина українською

"ПСЖ" включился в гонку за форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает Mundo Deportivo.

Голландца с лета связывают с переездом в "Барселону", где его ждёт экс-коуч по сборной Рональд Куман. Предполагалось, что Депай будет приоритетной целью "блаугранас" на зимнее окно.

"ПСЖ" в свою очередь в январе хочет заключить с нападающим предварительный контракт о переходе по окончанию сезона.

В пользу парижан говорит финансовая сторона вопроса. В отличии от "Барсы" с их невероятно раздутой зарплатной ведомостью, у представителя Лиги 1 таких проблем нет и они могут себе позволить удовлетворить запросы игрока.

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В статье: Барселона Мемфис Депай ПСЖ
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lzebq3877
13.12.2020 в 17:00
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