Лига 1. Еще один провал Ниццы, шедевры в Бресте и "Кита, пошел вон!"

Медлят в "Ницце" с поисками нового тренера, и это дорого обходится команде. В трех матчах после отставки Патрика Виейра "Орлята" не забили ни единого гола.

"Ренн" тоже слаб и не выигрывал в чемпионате 4 матча кряду. Тем не менее, сегодня бретонцы выглядели свежее и настырнее разбалансированных хозяев. Жульен Стефан угадал с возвращением в основу опального Мбайе Ньянга и переводом в полузащиту фулбека Адриена Трюффера. Также здорово провел встречу Эдуардо Камавинга - у него монструозные 7 отборов.

Гол "Ницца", как и обычно, привезла сама себе: начали перепасовку возле штрафной, потеряли мяч - и Ньянг низовым ударом прошил Бенитеса.

Благодаря редкой победе "Ренн" с 22 очками вернулся в десятку лучших. "Ницца", у которой 18 очков, с такой игрой рискует к Новому году потерять с ней всякую связь.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Ренн" - 0:1

Гол: Ньянг, 28

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Данилу (Робсон-Бамбу, 63), Нсоки - Лотомба, Ренн-Аделаид, Шнейдерлен, Камара - Будауи (Тюрам, 75), Гуири, Клод-Морис (Дольберг, 57)

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Агер, Мауасса - Камавинга, Нзонзи, Гренье (Буриго, 66) - Доку (Террье, 89), Ньянг (Руттер, 80), Трюффер (Те, 90)

Предупреждения: Нсоки, 71, Гуири, 90+5 - Траоре, 63

Матч гениальных голов прошел сегодня на "Франсис Ле Бле". То, как Франк Онора попал в угол пушечным ударом метров с 35, а Арбер Зенели поразил ворота с углового - это просто фантастика.

В остальном встреча получилась довольно равной. Команды здорово боролись в средней зоне, наносили приличное количество ударов. "Брест" был чуть-чуть острее, и в итоге это помогло ему вырвать победу. Если в первом тайме Райкович эффектно потащил пенальти от Мунье, то уже после перерыва вратарь "Реймса" был бессилен, а Стив забил один из самых простых голов в карьере, поразив пустые ворота с метра.

Мало кто мог ждать от "Пиратов" такого старта, но команда Оливье Даль’Ольо уже десятая с 21 очком. Причем радуют не только результаты, но и игра "Бреста", который почти никогда не прижимается к воротам и обожает размашистые фланговые атаки.

Ну а "Реймс" остался предпоследним с 10 баллами. Давида Гийона обвинить в этом проще простого, но и состав у него в этом году ужасен. Без зимнего усиления команда вполне может вылететь в Лигу 2.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Реймс" - 2:1

Голы: Онора, 30, Мунье, 77 - Зенели, 65

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Эрель, 46), Шардоне, Дювернь, Перро - Онора (Мбок, 81), Белькебла, Лан, Февр (Батоккьо, 90+2) - Мунье, Кардона (Шарбонье, 70)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Думбия, 84), Мунетси (Кассама, 59), Бериша, Кутеса (Зенели, 59) - Дья, Туре (Серхейс, 67)

Предупреждения: Эрель, 50 - Мунетси, 51

Два месяца не побеждал в элите "Лорьян", и тут очень кстати подвернулась игра с не менее кризисным "Нимом". Вдобавок "Крокодилы" зачем-то решили похоронить сами себя, выйдя с авантюрной схемой 3-4-3.

Хватило их оборону секунд на 100 - после этого Буасгар после ошибки Фомба забил первый мяч. Все тот же Фомба впоследствии привез на свои ворота пенальти, который реализовал Амель. Третий гол в концовке забил Йоан Висса в образцовой контратаке.

Посмотрим, поможет ли эта победа "Лорьяну" прийти в себя после серии из семи (!) матчей без забитых голов. Проблема в том, что "Хеки" не дотягивают до уровня элиты, и чтоб брать очки им надо прыгать выше головы. Впрочем, та же история и у "Нима".

В таблице "Лорьян" и "Ним" делят со "Страсбуром" 16-18 места, набрав по 11 баллов в 14 турах.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Ним" - 3:0

Голы: Буасгар, 2, Амель, 29 (с пенальти), Висса, 90

"Лорьян": Нарди - Деляплас (Эро, 77), Гравильон, Морель, Ле Гофф - Чалоба (Ле Фее, 77), Лемуан (Монкондью, 77), Абержель - Лорьент, Амель (Моффи, 84), Буасгар (Висса, 60)

"Ним": Рейне - Ландре, Гессум, Мигель - Рипар, Фомба, Алинви (Сарр, 76), Элиассон (Ариби, 84) - Ферхат, Коне (Ру, 66), Бенрау (Дульевич, 46)

Предупреждения: Лорьент, 19, Гравильон, 55

Плохи дела у "Нанта". Перед игрой с "Дижоном" на подъезде к стадиону президента "Канареек" Вальдемара Кита встречала возмущенная толпа фанатов. Разговор вышел примерно, как у ультрас "Динамо" с Игорем Суркисом.

Конечно, эта нервозность отразилась на игре. Патрик Колло, временно меняющий уволенного Кристиана Гуркюффа, пытался выстроить игру понадежнее, даром что встречался с худшей командой сезона. Из-за этого матч смотрелся, будто в замедленном повторе.

Голов в матче случилось два: у "Нанта" Саймон забил с пенальти, заработанного Эмоном; у "Дижона" в контратаке легко переиграл Паллуа и Лафона Муса Конате.

На турнирное положение команд эта игра никак не повлияла. "Нант" остался 14-м с 14 очками; у бургундцев 9 баллов и все то же последнее, 20-е место.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Дижон" - 1:1

Голы: Саймон, 24 (с пенальти) - Конате, 54

"Нант": Лафон - Коршья, Кастелетто, Паллуа, Фабио (Аппиа, 89) - Абед (Коло Муани, 63), Жиротто, Чиривелья (Блас, 75) - Коко (Бамба, 62), Эмон (Туре, 63), Саймон

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Пансо, Музинга - Мари, Ндонг - Эбимбе (Шуяр, 46), Целина, Саммаритано (Шейдлер, 87) - Конате (Добре, 76)

Предупреждения: Чиривелья, 31, Блас, 33 - Пансо, 22, Шейдлер, 90+1

Матч имени главного проспекта эльзасцев Мохамеда Симакана. Он привез на свои ворота два пенальти (Бронн реализовал лишь один), но сам же один мяч отыграл!

Ну а вообще огненная была игра, с нервом. Если бы присутствовали болельщики, вообще шоу бы получилось на 10 из 10 - на "Стад де ля Мено" они всегда на высоте. Впрочем, и без фанатов Томассон, Ажорг, Линар и компания дрались, как львы. Плохо только, что про оборону забывали, но, похоже, лучше сейчас команда Тьерри Лоре не может.

У Опы Нгетта есть один-единственный коронный маневр со смещением под правую, и защитники "Страсбура" позволили ему это исполнить. Повезло, что в концовке Адриен Томассон закатил ответный мяч, а то дело уже пахло очередным поражением.

Именно из-за отвратительной защиты эльзасцы продолжают плестись внизу турнирки с 11 очками. У "Метца" же атака слабее, зато оборона крепче - и он 13-й с 17 баллами. Defense wins championships, господа!

Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Метц" - 2:2

Голы: Симакан, 66, Томассон, 78 - Бронн, 35 (с пенальти), Нгетт, 70

"Страсбур": Кавасима - Лала, Симакан, Джику, Каси - Сиссоко (Аолу, 74), Линар - Дьялло, Томассон, Шахири (Зохи, 74) - Ажорг

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Куяте, Делен - Ангбан, Булайя, Маига, Фофана, Чимбембе (Мазиз, 90) - Нгетт

Предупреждения: Симакан, 35, Томассон, 84, Аолу, 90+3 - Делен, 73, Маига, 80, Куяте, 90, Ангбан, 90