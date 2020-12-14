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Верратти: Каждый день я прошу Неймара и Мбаппе остаться в ПСЖ
Марко хочет чтобы бразилец и француз остались в Париже
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти поделился мыслями насчет будущего Мбаппе и Неймара в стане парижан.
"Каждый день я прошу Неймара и Мбаппе остаться. Иногда я говорю Килиану: "Ты подписал? Ты подписал контракт?"
Я не думаю, что пройдет много времени, прежде чем они придут к соглашению с клубом, потому что им обоим здесь хорошо", – рассказал итальянец.
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Источник:Goal.com
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