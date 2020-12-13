Лига 1. ПСЖ - Лион 0:1. Ткачи победили чемпиона и сломали Неймара

Перед игрой Руди Гарсия говорил, мол, мы наберем очки только если "ПСЖ" сыграет свой не лучший матч. И именно так оно и произошло. Париж не просто не показал всего, что умеет - он выдал откровенно худший матч в сезоне. Один удар в створ ворот - когда такое было?

Пренель Кимпембе вышел на матч с капитанской повязкой, но сыграл вовсе не по-капитански. По ходу первого тайма он трижды дарил мяч сопернику на своей половине, и один из его привозов завершился голом Тино Кадевере. Зимбабвиец без шансов для Наваса реализовал выход один на один.

Были у "Лиона" и другие опасные подходы. Токо-Экамби уже привычно был хорош на левом фланге, Депай выигрывал кучу борьбы, но больше всего поразил центр поля. Тиаго Мендес, Уссем Ауар и Лукас Пакета не просто не проиграли, но даже доминировали в центре поля. По ходу игры Томас Тухель поменял всех своих центрхавов, но лучше не стало.

4 - Paris have lost 4 of their first 14 games in Ligue 1 2020/21, their worst tally of defeats at this stage since the 2009/10 season (also 4) when PSG finished the season in 13th place. Upset. #PSGOL pic.twitter.com/sSkM8mnLBI — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2020

У Парижа единственный удар в створ нанес Флоренци до перерыва - мог и забить, но попас в Лопеша. А вот после перерыва, когда "Лион" заметно прижался к своим воротам - ни единого шанса вплоть до добавленного времени. Отчасти "Ткачам" помог холодный, зимний дождь, явно не способствовавший быстрым комбинациям. Парижане из-за этого дико нервничали, и если бы матч судила Монзуль, то Паредес и Неймар явно бы не отделались желтыми.

Выход со скамейки Мбаппе ничего в игре не поменял - Килиана съели точно так же, как и его партнеров. Причем Неймара не просто съели, а еще и сломали - бразилец рыдал на весь стадион после того, как Тиаго Мендес проехался ему по голеностопу.

Entrada CRIMINOSA do Thiago Mendes no @neymarjr, que deixou o campo chorando e de maca. Parece grave, mas foi no pé esquerdo, não é o mesmo das lesões mais graves que o brasileiro teve. pic.twitter.com/L9qgP8TU7B — Fernando Kallás (@fernandokallas) December 13, 2020

Да, слабость "ПСЖ" легко объяснить усталостью - пока "Лион" играет в одном турнире, сами парижане разрываются на два. Но факт остается фактом - "Ткачи" выиграли на "Парк де Пренс" в рамках чемпионата впервые с 2007 года. Даже серия "Марселя" длилась меньше - "всего" 9 лет. И, к слову, провансальцы тоже ее перервали в этом сезоне.

Стоит ли удивляться, что в таблице "ПСЖ" с 28 очками после 14 туров не первый и даже не второй, а третий после "Лилля" и "Лиона", у которых по 29 баллов? Рядом с 27 баллами и "Марсель", у которого два матча в запасе. Борьба в Лиге 1 накаляется до предела.

14-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лион" - 0:1

Гол: Кадевере, 35

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Дьялло (Керер, 29), Данилу Перейра, Кимпембе, Баккер - Ди Мария (Мбаппе, 65), Паредес (Гуйе, 65), Верратти (Эррера, 64) - Неймар, Кин (Рафинья, 73)

"Лион": Лопеш - Дюбуа (де Шильо, 65), Марсело, Денайер, Корне - Лукас Пакета (Какре, 88), Тиаго Мендес, Ауар (Бруно Гимараес, 78) - Кадевере (Дьоманде, 77), Депай (Дембеле, 78), Токо-Экамби

Предупреждения: Керер, 46, Паредес, 56, Неймар, 71, Кимпембе, 90+4 - Дюбуа, 38

Удаление: Тиаго Мендес, 90+8