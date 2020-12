Лига 1. ПСЖ - Лион 0:1. Ткачи победили чемпиона и сломали Неймара

Перед игрой Руди Гарсия говорил, мол, мы наберем очки только если "ПСЖ" сыграет свой не лучший матч. И именно так оно и произошло. Париж не просто не показал всего, что умеет - он выдал откровенно худший матч в сезоне. Один удар в створ ворот - когда такое было?

Пренель Кимпембе вышел на матч с капитанской повязкой, но сыграл вовсе не по-капитански. По ходу первого тайма он трижды дарил мяч сопернику на своей половине, и один из его привозов завершился голом Тино Кадевере. Зимбабвиец без шансов для Наваса реализовал выход один на один.

Были у "Лиона" и другие опасные подходы. Токо-Экамби уже привычно был хорош на левом фланге, Депай выигрывал кучу борьбы, но больше всего поразил центр поля. Тиаго Мендес, Уссем Ауар и Лукас Пакета не просто не проиграли, но даже доминировали в центре поля. По ходу игры Томас Тухель поменял всех своих центрхавов, но лучше не стало.

4 - Paris have lost 4 of their first 14 games in Ligue 1 2020/21, their worst tally of defeats at this stage since the 2009/10 season (also 4) when PSG finished the season in 13th place. Upset. #PSGOL pic.twitter.com/sSkM8mnLBI