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"Все важные решения принимаю вместе с семьей". Мбаппе – о будущем в Пари Сен-Жермен
Хороший сын
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с продлением трудового договора с французским грандом. Напомним, соглашение Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022-го.
"Мы принимаем все важные решения вместе – всей семьей. Мне кажется, что это правильно. Семья помогает мне двигаться вперед, только благодаря близким я достиг всех вершин. Без семьи это было бы невозможно, ведь часто в жизни возникают трудные моменты".
"В таких ситуациях всегда понятно, кто за тебя, и мои родители всегда меня поддерживают. Они направляют меня на верный путь – я счастливчик".
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