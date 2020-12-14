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"Все важные решения принимаю вместе с семьей". Мбаппе – о будущем в Пари Сен-Жермен

Франция
(1 голосов)

Хороший сын

"Все важные решения принимаю вместе с семьей". Мбаппе – о будущем в Пари Сен-Жермен
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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с продлением трудового договора с французским грандом. Напомним, соглашение Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022-го.

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"Мы принимаем все важные решения вместе – всей семьей. Мне кажется, что это правильно. Семья помогает мне двигаться вперед, только благодаря близким я достиг всех вершин. Без семьи это было бы невозможно, ведь часто в жизни возникают трудные моменты".

"В таких ситуациях всегда понятно, кто за тебя, и мои родители всегда меня поддерживают. Они направляют меня на верный путь – я счастливчик".

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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