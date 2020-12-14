"Все важные решения принимаю вместе с семьей". Мбаппе – о будущем в Пари Сен-Жермен

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с продлением трудового договора с французским грандом. Напомним, соглашение Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022-го.

"Мы принимаем все важные решения вместе – всей семьей. Мне кажется, что это правильно. Семья помогает мне двигаться вперед, только благодаря близким я достиг всех вершин. Без семьи это было бы невозможно, ведь часто в жизни возникают трудные моменты".