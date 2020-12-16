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Лига 1. Лилль пешком обыграл Дижон, Монпелье не пробил автобус Метца
Во Франции начался мидуик
Вообще так играть матчи чемпионата, как это делал "Лилль" во втором тайме в Дижоне, нельзя. Это чревато потерей очков. Но нынешний "Дижон" так слаб, а у "Догов" такой плотный календарь, что их можно простить.
К тому же, до гола команда Кристофа Гальтье реально старалась - комбинировала, пробивала, нанесла четыре удара в створ. Штрафной от Языджи, выход на ворота от Иконе - это было красиво, хоть и чуточку неточно.
Тем не менее, даже с такой невысокой реализацией гол гости забили быстро - Языджи на 19-й минуте в касание замкнул прострел от Челика.
Ну а дальше как-то все в матче и закончилось. "Доги" спокойно отошли назад, на 300% уверенные в своей обороне. У команды было право на это - в текущем чемпионате северяне пропускают меньше всех во Франции. Дижон пыжился-пыжился, что-то там разыгрывал на флангах, подавал в штрафную, но за 90 минут так ничего и не создал. А на 93-й и подавно помог забить первый гол в чемпионате сыну Джорджа Веа, набирающему форму после травмы.
Эту победу не будут воспевать через десятки лет. Более того, о ней забудут уже завтра, но факт есть факт - "Лилль" набрал 32 очка и продолжает лидировать в Лиге 1. "Дижон" с 9 баллами продолжает пасти задних.
15-й тур Лиги 1. Дижон. "Гастон Жерар"
"Дижон" - "Лилль" - 0:2
Голы: Языджи, 19, Веа, 90+3
"Дижон": Рачоппи - Шафик (Буй, 72), Экюэль Манга, Пансо, Музинга - Ндонг, Папе Диоп (Мари, 62) - Саммаритано (Эбимбе, 62), Целина, Шуяр - Конате (Добре, 72)
"Лилль": Меньян - Челик (Тиаго Джало, 84), Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе (Веа, 72), Андре, Шека (Сумаре, 72), Бамба - Языджи (Лихаджи, 84), Дэвид (Йылмаз, 59)
Элитный автобус построил в Метце за считанные недели вернувшийся в лигу Фредерик Антонетти. "Монпелье" сегодня провел в атаках весь матч, за исключением пары отрезков, но без толку.
"Метц" полностью закрыл главную ударную силу "Паладинов" Анди Делора. Также не пошли убойные в этом сезоне у южан стандарты - что Молле, что Саванье навешивали в голову Джона Бойе. Когда же Тежи подошел пробивать штрафной, то мяч разминулся со штангой на полметра.
У "Метца" особых попыток забить и не было - ну, если не считать довольно авантюрных попыток левого защитника Делена. Но на старте второго тайма Булайя получил мяч в штрафной, его сбили - и Лейя-Исека с пенальти пробил под перекладину.
На Мишеля Тер-Закаряна больно было смотреть. Он понимал, что после такого подарка судьбы "Метц" вообще перестанет пересекать центральную линию в количестве более двух человек, и так оно и было вплоть до концовки, когда "Мессинцы" окончательно добили уже стоячего соперника - Маига разобрался, как настоящий мастер.
После поражения у "Монпелье" осталось 26 очков - и это пятое место. У "Метца" теперь 20 баллов и респектабельная при его ресурсах позиция в середине таблицы.
15-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"
"Монпелье" - "Метц" - 0:2
Голы: Лейя, 50 (с пенальти), Маига, 90
"Монпелье": Омлин - Самбия (Суке, 80), Педру Мендеш, Конгре, Ристич - Саванье (Долли, 90+1), Ферри, Молле (Джун, 79) - Лаборд (Вахи, 86), Делор, Мавидиди (Шкулетич, 80)
"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Куяте, Делен - Гуйе (Яде, 70), Маига (Ангбан, 90+3), Фофана - Булайя (Вагнер, 90+2), Лейя (Нгетт, 63)
Предупреждения: Молле, 39, Мавидиди, 64, Лаборд, 76 - Лейя, 7, Маига, 30, Делен, 38
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