Лига 1. Марсель не достоял в Ренне, невероятная драма в Лионе

"Марсель" за первое с 2016 года поражение в Ренне должен благодарить своего опорника Папе Гуйе. Нагло схватить сзади убегающего Камавингу, имея предупреждение, - это апофеоз безответственности.

Самое интересное, что до этого Гуйе открыл счет, красиво приложившись низом из-за пределов штрафной. "Марсель" в целом неплохо вошел в игру, уверенно отбивался от атак хозяев и регулярно отвечал своими выпадами. Но вдесятером все это исчезло.

Второй тайм превратился в бесконечную осаду ворот команды Андре Виллаш-Боаша, для которой результативный удар Гуйе так и остался единственным в створ за весь матч. И после длительной пристрелки хозяева все-таки добились своего.

Как обычно, первым дрогнул Юто Нагатомо на левом фланге: через его край прорвался Жереми Доку и навесил на голову Амари Траоре. Правый бек забил в стиле настоящего центрфорварда. Ну а решающий мяч на счету вышедшего со скамейки Адриена Юну - он отличился после подачи Буриго и скидки от Наифа Агера. Защитники "Марселя" к тому времени уже выдохлись окончательно.

У провансальцев осталось две игры в запасе, так что посыпать голову пеплом рано, хотя для медалей играть им нужно точно острее, чем сегодня. В таблице они четвертые с 27 очками. "Ренн" благодаря победе поднялся на шестую строчку с 25 баллами.

15-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Марсель" - 2:1

Голы: Траоре, 63, Юну, 83 - Гуйе, 24

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Агер, Мауасса (Трюффер, 62) - Нзонзи - Доку, Камавинга (Буриго, 73), Гренье (Юну, 62), Террье (Руттер, 73) - Ньянг (Леа Силики, 90+1)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Балерди, Амави (Нагатомо, 20) - Ронжье, Камара (Аке, 86), Гуйе - Пайет (Строотман, 71) - Товен (Кизанс, 71), Бенедетто (Жермен, 46)

Предупреждения: Юну, 72 - Гуйе, 11, Балерди, 42, Кизанс, 80

Удаление: Гуйе, 36

В Лионе сегодня сыграли матч невероятной драматургии. "Брест" самым наглым образом украл победу из-под носа хозяев!

"Ткачи" создали 2-3 классных шанса еще до перерыва усилиями Дембеле и Токо-Экамби, но те промахнулись. А вот "Брест" умудрился открыть счет вообще из ничего: Филиппото издали попал в штангу, а от нее мяч отлетел в спину Лопешу и в ворота.

"Брест", как ни странно, вышел на матч даже в более резервном составе, чем "Лион". Руди Гарсия дал передохнуть Дюбуа, Депаю и Пакете, но большинство основных игроков были в строю. Когда со скамейки вышел Мемфис, они побежали вперед и так прижали гостей, что те едва дышали. Удаление у "Бреста" и два мяча "Лиона" по такой игре были абсолютно справедливы - на поле была лишь одна команда.

Депай привычно реализовал пенальти, который сам же и заработал, а Корне с пары метров прошил вратаря в ходе массированной атаке - казалось бы, вот она, победа.

Шла 84-я минута, когда тренер "Бреста" Оливье Даль’Ольо бросил последний козырь - выпустил сразу трех остававшихся на скамейке лидеров. И сработало! "Лион" не ждал, что оставшийся вдесятером соперник пойдет на штурм ворот - и поддался. Ромен Февр реализовал пенальти на 92-й минуте и принес своим ничью!

Теперь "Лион" опустился со второго места на третье, пропустив вперед "ПСЖ" - у "Ткачей" 30 очков, у парижан - 31. Команда-праздник "Брест" с 22 очками остался на 10-й строчке.

15-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Брест" - 2:2

Голы: Депай, 69 (с пенальти), Корне, 81 - Лопеш, 39 (автогол), Февр, 90+2

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, де Шильо (Корне, 55) - Какре (Пакета, 55), Гимараес, Ауар - Кадевере, Дембеле (Шерки, 78), Токо-Экамби (Депай, 55)

"Брест": Ларсонье - Дювернь, Шардоне, Эрель, Бааль (Перро, 84) - Мбок, Лан - Онора (Кардона, 64), Батоккьо (Маньетти, 84), Филиппото (Февр, 65) - Шарбонье (Мунье, 84)

Предупреждения: де Шильо, 15, Лопеш, 90, Пакета, 90+6

Удаление: Лан, 74