Вот это драма! Лион - Брест 2:2. Видео голов и обзор матча

"Брест" умудрился вырвать ничью на "Люмьере", даже выйдя на матч в неосновном составе. В первом тайме помогло везение и стопроцентная реализация. А в самой концовке бесподобно сработали замены.

Осечка "Лиона" вывела на второе место "ПСЖ", который в параллельной игре победил "Лорьян" (2:0). Первым и дальше идет "Лилль".

"Лион" - "Брест" - 2:2

Голы: Депай, 69 (с пенальти), Корне, 81 - Лопеш, 39 (автогол), Февр, 90+2 (с пенальти)