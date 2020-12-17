Франция
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Вот это драма! Лион - Брест 2:2. Видео голов и обзор матча
Тем временем, "ПСЖ" вернулся на вторую строчку
"Брест" умудрился вырвать ничью на "Люмьере", даже выйдя на матч в неосновном составе. В первом тайме помогло везение и стопроцентная реализация. А в самой концовке бесподобно сработали замены.
Осечка "Лиона" вывела на второе место "ПСЖ", который в параллельной игре победил "Лорьян" (2:0). Первым и дальше идет "Лилль".
"Лион" - "Брест" - 2:2
Голы: Депай, 69 (с пенальти), Корне, 81 - Лопеш, 39 (автогол), Февр, 90+2 (с пенальти)
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