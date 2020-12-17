Гуйе, ты что творишь? Ренн - Марсель 2:1. Видео голов и обзор матча

"Марсель" хорошо начал поединок в Бретани, но, оставшись в меньшинстве уже в середине первого тайма, не выстоял под массированными атаками хозяев.

Главным действующим лицом матча стал хавбек провансальцев Папе Гуйе, который сперва забил гол, а потом заработал удаление, сфолив прямо на глазах у арбитра. Для "Марселя" это всего лишь второе поражение в текущем чемпионате.

"Ренн" - "Марсель" - 2:1

Голы: Траоре, 63, Юну, 83 - Гуйе, 24