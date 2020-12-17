Франция
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Гуйе, ты что творишь? Ренн - Марсель 2:1. Видео голов и обзор матча
В меньшинстве не выстояли
"Марсель" хорошо начал поединок в Бретани, но, оставшись в меньшинстве уже в середине первого тайма, не выстоял под массированными атаками хозяев.
Главным действующим лицом матча стал хавбек провансальцев Папе Гуйе, который сперва забил гол, а потом заработал удаление, сфолив прямо на глазах у арбитра. Для "Марселя" это всего лишь второе поражение в текущем чемпионате.
"Ренн" - "Марсель" - 2:1
Голы: Траоре, 63, Юну, 83 - Гуйе, 24
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