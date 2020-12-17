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Польский президент Нанта укрыл от налогов 15 млн евро - расследование

Франция
(1 голосов)

У Вальдемара Кита большие неприятности

Польский президент Нанта укрыл от налогов 15 млн евро - расследование
Новина українською

Франко-польский бизнесмен Вальдемар Кита годами незаконно уклонялся от уплаты налога солидарности (известен у нас как "налог на богатых").

Из расследования Mediapart выплывает, что Кита только с 2017 года недоплатил в казну около 14,8 млн евро, прикрываясь тем, что он якобы является резидентом Бельгии, хотя на самом деле все это время проживал вместе с супругой в восьмом округе Парижа.

По мнению расследователей, общая сумма недоплаты значительно больше. Например, им стало известно, что с 2010 года Кита вывел не менее 70 млн евро в Люксембург, чтобы избежать налогообложения.

66-летний Кита - уроженец Польши, но он перебрался во Францию еще в 70-е. Его главное детище - компания Cornéal - занимается косметической медициной и является крупнейшим в стране производителем контактных линз.

"Нантом" Кита руководит с 2007 года. Последнее время болельщики "Канареек" проводят акции протеста против Вальдемара, требуя его ухода. Их недовольство вызвано как слабыми результатами, так и чехардой с кадрами: за 13 лет на "Божуаре" Кита умудрился уволить 15 тренеров.

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В статье: Нант Вальдемар Кита
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:18
Учитесь у Суркисов, лошки!
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