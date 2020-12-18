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"Я поймаю тебя". Андре Виллаш-Боаш пригрозил журналисту за статью с критикой о выступлениях Марселя в ЛЧ
АВБ зол
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш жестко ответил журналисту издания La Provence после поражения от "Ренна" (1:2) в 15-м туре чемпионата Франции. Цитирует АВБ издание RMC Sport.
"Спасибо. Продолжай так и я поймаю тебя. Если у меня будет возможность поймать тебя… В общем, продолжай в том же духе".
Несколько свидетелей даже увидело, как тренер грозно подошел впритык к представителю СМИ после окончания пресс-конференции. Союз спортивных журналистов Франции осуждает позицию тренера. Напомним, "Марсель" с треском вылетел из Лиги чемпионов – команда выиграла один поединок на групповом этапе турнира.
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