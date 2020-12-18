ПСЖ не собирается продлевать контракт с Тухелем

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель покинет клуб в 2021 году, пишет ESPN.

По данным источника, руководство клуба не намерено продлевать соглашение со специалистом, которое рассчитано до лета 2021 года.

Причиной называются неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Сообщается, что главными претендентами на замену Тухеля остаются экс-тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что у Тухеля возник конфликт со спортивным директором парижан Леонардо. В частности, клуб не подписывает тех игроков, которых просит наставник.

"ПСЖ", набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Лидер чемпионата страны — "Лилль" (32).