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ПСЖ не собирается продлевать контракт с Тухелем

Франция
(1 голосов)

Тренер не ладит с руководством клуба

ПСЖ не собирается продлевать контракт с Тухелем
Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель покинет клуб в 2021 году, пишет ESPN.

По данным источника, руководство клуба не намерено продлевать соглашение со специалистом, которое рассчитано до лета 2021 года.

Причиной называются неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Сообщается, что главными претендентами на замену Тухеля остаются экс-тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что у Тухеля возник конфликт со спортивным директором парижан Леонардо. В частности, клуб не подписывает тех игроков, которых просит наставник.

"ПСЖ", набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Лидер чемпионата страны — "Лилль" (32).

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В статье: Томас Тухель ПСЖ
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fabo46
18.12.2020 в 20:09
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