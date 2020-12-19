Бардак по-французски: ТВ-транслятор отказался платить, клубы на грани выживания

То, что происходит сейчас во французском футболе, напоминает идеальный шторм.

Билеты не продаются, многие спонсоры отказывают в деньгах или, по крайней мере, урезают свои взносы. А теперь еще и доход от телетрансляций стремится к нулю.

Все так плохо, что по оценкам L’Equipe, если LFP (Лиги 1 и 2) не найдет нового вещателя, уже в феврале часть клубов элитного дивизиона перестанет платить зарплаты футболистам. Президент "Реймса" Жан-Пьер Кайо говорит об этом открыто:

"Нас лишили денег от продажи билетов, ТВ-прав, гостиницы закрыты. Объясните мне, как я могу содержать клуб? Если лига в ближайшие недели не получит новую ссуду, нам конец. Многие забывают, что клуб - это не только звезды, но и персонал".

"Реймс" прошлым летом продал игроков на 17 млн евро, а купил на 10, но заработанные средства уже проедены. А новых нет. В лучшем случае, стадионы частично откроют в январе, но официального решения правительство еще не приняло. Франция на втором месте в мире после США по количеству активных больных на коронавирус.

Пустой "Жоффруа Гишар"

Но главная проблема все-таки не пустые трибуны, а ТВ-контракт, который лига подписала в 2018 году, когда мы еще совершенно ничего не знали об особенностях рациона в Ухани.

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Французский футбол истосковался по большим победам. Только так можно объяснить беспечность, с которой LFP подошла к продаже своих телевизионных прав два года назад.

Испано-китайская компания Mediapro тогда купила 8 из 10 матчей в каждом туре за 814 млн евро. Еще 2 игры достались катарской beIN Sports за 330 млн. Итого получилось 1,15 млрд евро - второй по величине ТВ-контракт в Европе после АПЛ.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола тогда назвал сделку "благословением для французского футбола". Даже такого аксакала не насторожило, что кто-то пожелал заплатить за матчи вроде "Нант" - "Дижон" больше, чем получают Примера и Серия А. Теперь, когда обман вскрылся, Ола остается только пристыженно молчать.

ТВ-контракты в топ-лигах на 2019 год

Зато все вспоминают слова директора Canal+ Максима Саада, который до последнего боролся с Mediapro за основной пакет матчей, но в итоге был вынужден уступить.

"Я разочарован, что Canal+ не сохранил права на показ матчей Лиги 1, но цена взлетела слишком высоко. Мы бы не смогли выйти в плюс, заплатив такую сумму. И я убежден, что никто не сможет".

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Так оно по итогу и случилось. Функционеры лиги ахнули от суммы в 3,24 млрд евро, которую должны были получить от Mediapro в течение 4 лет, и забыли посмотреть ее бизнес-план. Мягко говоря, он выглядел странновато.

Например, Mediapro с этого сезона предлагала смотреть Лиги 1 и 2 за 25 евро в месяц. Для контекста, beIN Sports в 2016-20 годах продавала в кабельных сетях месячные пакеты, в которых помимо Лиги 1 присутствовали Серия А, Примера, Бундеслига, а также НБА и турниры Большого Шлема, всего за 13 евро.

Возмущению болельщиков не было предела, но гендир компании Жауме Роурес оптимистично вещал, мол, 3,5-4 млн подписчиков нам хватит, чтобы выйти в плюс. Интересно, откуда он взял эту цифру? На конец ноября канал Mediapro Telefoot насобирал лишь 480 тысяч клиентов.

Mediapro : le flou pour les 480.000 abonnés à Téléfoot https://t.co/WNez24scwI — Europe 1 (@Europe1) December 14, 2020

Поняв, что дело не выгорает, испано-китайцы решили банально слиться. Их представители начали рассказывать, мол, французские клубы скучно играют, футбол при пустых трибунах никто не смотрит, а бары и рестораны вообще закрыты. Все, что удалось от них получить - взнос за август в размере 135 млн евро. Дальше Mediapro пошла в отказ.

Между тем, во Франции маленькие клубы, вроде "Дижона" или "Нима", 40-50% своих бюджетов наполняют именно за счет проданных ТВ-прав. Естественно, они настаивают на расследовании сделки с нечистоплотным транслятором. Но, прежде всего, их интересует вопрос выживания здесь и сейчас.

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Клубам вдвойне сложно от того, что прошлый сезон Франция не доиграла. Следовательно, доход от продажи ТВ-прав пропал еще весной. По слухам, одной из причин того, что лига не возобновила чемпионат, было желание поскорее устроиться на выгодный контракт с Mediapro.

Жан-Мишель Бланкер

Чтобы компенсировать потери от сорванного сезона, в мае лига взяла кредит под государственные гарантии на 224 млн евро, которые были разделены между клубами. Еще 120 млн она заняла в октябре, узнав, что Mediapro не собирается выполнять контракт. Третьего займа не будет, о чем прямо говорит министр образования и спорта Жан-Мишель Бланкер:

"В бизнесе вы не можете постоянно рисковать, а потом призывать государство, чтобы оно как пожарный тушило ваши проблемы своими деньгами. Это так не работает".

Проще говоря, правительству надоело без конца одалживать деньги. Оставшись одна, LFP срочно побежала договариваться с Mediapro о расторжении договора. Вроде бы сошлись на компенсации в 100 млн евро - копейки в сравнении с нанесенными убытками, но лучше так, чем ничего. К тому же, время поджимает - чем быстрее лига обретет надежного транслятора, тем ниже вероятность "клубопада" в Лиге 1. Первая ласточка уже есть - Жерар Лопес за долги отдает "Лилль" инвестиционному фонду Elliott.

О рекордах речь уже не идет. По слухам, Canal+ предложит 590 млн евро в год плюс еще 100 млн опционально, в зависимости от роста количества подписчиков. Де-факто, такая сделка вернет Лигу 1 в 2012 год, но выбора нет. На дворе пандемия и финансовый кризис, больше все равно никто не даст.

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Неудивительно, что президенты клубов возмущены и требуют расследовать, как же до этого дошло? Особенно активен Насер Аль-Хелаифи. Mediapro в 2018-м обставила в том числе и катарскую beIN Sports.

Жауме Роурес (справа)

Президент "Ниццы" Джим Рэтклифф ставит в пример Италию. В 2018-м Mediapro также выиграла права на показ Серии А, предложив более миллиарда за сезон, но тамошние футбольные власти потребовали от компании жестких гарантий платежеспособности. Не получив их, лига отменила тендер и через какое-то время продала права Sky и DAZN за 970 млн. Ненамного меньше, зато надежно.

Рэтклифф настаивает, что тогдашнее руководство LFP не потребовало от Mediapro "совершенно никаких гарантий". Чистый долг компании непрерывно растет и к 2020-му достиг 727 млн евро - как на это можно было закрыть глаза? Дидье Кийо, который вел от имени лиги переговоры с транслятором, уже пообещал, что вернет бонус в размере 500 тысяч евро, полученный за успешное оформление договора. В былые времена такой жест вызвал бы восхищение, но только не сейчас. Кийо, как и его бывшему боссу Маргарите Буа де ла Тур, лучше к прессе не подходить - целее будут.

К слову, их полномочия закончились еще осенью, так что авгиевы конюшни чистит уже новая администрация во главе с экс-президентом "Марселя" Венсаном Лабрюном. Он считался ставленником бедных, но одна из его идей по преодолению кризиса вряд ли понравилась аутсайдерам - Лигу 1 хотят сократить до 18 клубов. Так в LFP намерены повысить качество футбола. Среди прочих, идею уже поддержал Дидье Дешам.

Венсан Лабрюн

Есть также мысли относительно создания новой медиакомпании с иностранным капиталом, которая бы занималась съемкой матчей. А убитый горем мсье Ола вообще предлагает отойти от продажи прав пакетом, создав нечто вроде Spotify, где пользователь бы платил только за то, что заказал. Опять же, вряд ли такая концепция порадует аутсайдеров.

Как и всегда, на слабых отыграются, хотя этого легко можно было избежать. Жаль, не хватило профессионализма. Помните сцену покупки у цыган фургончика в "Большом куше"? Так вот Томми и Роскошный Джордж - это сейчас французский клубный футбол. Колеса отвалились, цыгане клянутся, что не при делах, еще и в долги залезли по уши.

Честное слово, даже Украина с кризисом справляется лучше.