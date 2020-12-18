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Лидер французского чемпионата продан британской компании
Не худший из возможных раскладов
Люксембургский бизнесмен Жерар Лопес сегодня продал акции "Лилля" британской компании Merlyn Partners. Сумму сделки источники не разглашают.
Ранее L’Equipe писал, что Лопеса вынудило продать клуб давление инвестиционного фонда Elliott. В 2017 году владелец "Лилля" взял в кредит 225 млн евро, но отдать смог лишь 102 млн. Если бы Жерар не согласился уйти, клуб перешел бы во владение Elliott в судебном порядке.
Merlyn Partners финансируется бывшим банкиром JP Morgan. В ближайшие несколько дней компания переведет на счета клуба 50 млн евро на зарплаты и другие текущие расходы.
Вместе с Лопесом "Лилль" покинет его спортивный директор Луиш Кампуш, чьими услугами активно интересуются почти все гранды АПЛ и Серии А. Именно он в свое время нашел, а затем продал Николя Пепе, Виктора Осимхена, Рафаэла Леао, Тиаго Мендеса и многих других, поддерживая клуб на плаву.
Также с поста генерального директора уйдет Марк Ингла. Место президента при новых собственниках займет экс-директор "ПСЖ" и "Ренна" Оливье Летанг.
Стоит отметить, что Жерар Лопес приобрел "Лилль" в 2017 году, когда клуб шел 17-м в чемпионате. Люксембуржец инвестировал только в трансферы свыше 150 млн евро и еще больше заработал. После 15 туров текущего чемпионата "Доги" идут на первом месте, на одно очко опережая "ПСЖ".
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