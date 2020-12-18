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Лидер французского чемпионата продан британской компании

Франция
(2 голосов)

Не худший из возможных раскладов

Лидер французского чемпионата продан британской компании
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Люксембургский бизнесмен Жерар Лопес сегодня продал акции "Лилля" британской компании Merlyn Partners. Сумму сделки источники не разглашают.

Ранее L’Equipe писал, что Лопеса вынудило продать клуб давление инвестиционного фонда Elliott. В 2017 году владелец "Лилля" взял в кредит 225 млн евро, но отдать смог лишь 102 млн. Если бы Жерар не согласился уйти, клуб перешел бы во владение Elliott в судебном порядке.

Merlyn Partners финансируется бывшим банкиром JP Morgan. В ближайшие несколько дней компания переведет на счета клуба 50 млн евро на зарплаты и другие текущие расходы.

Вместе с Лопесом "Лилль" покинет его спортивный директор Луиш Кампуш, чьими услугами активно интересуются почти все гранды АПЛ и Серии А. Именно он в свое время нашел, а затем продал Николя Пепе, Виктора Осимхена, Рафаэла Леао, Тиаго Мендеса и многих других, поддерживая клуб на плаву.

Также с поста генерального директора уйдет Марк Ингла. Место президента при новых собственниках займет экс-директор "ПСЖ" и "Ренна" Оливье Летанг.

Стоит отметить, что Жерар Лопес приобрел "Лилль" в 2017 году, когда клуб шел 17-м в чемпионате. Люксембуржец инвестировал только в трансферы свыше 150 млн евро и еще больше заработал. После 15 туров текущего чемпионата "Доги" идут на первом месте, на одно очко опережая "ПСЖ".

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В статье: "Лилль" Жерар Лопес Луиш Кампуш
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Источник:
ФК "Лилль"

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
19.12.2020 в 01:41
хотелось бы чтобы эта покупка дала реальную конкуренцию для псж. в последние годы лилль неплохо смотрится. неуж то это рождение нового гранда футбола - покажет время.
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