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Тухель подтвердил, что Неймар больше не сыграет в этом году
Бразильцу необходимо время, чтобы восстановиться
Как и ожидалось, нападающий "ПСЖ" Неймар больше не сыграет в этом году. Это сегодня на пресс-конференции подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.
Ожидается, что бразилец вернется после травмы голеностопа 6 января против "Сент-Этьена". Ранее пресса писала, что ему на восстановление нужно 2-3 недели.
Таким образом, Неймар пропустит два матча Лиги 1 с "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбуром" (23 декабря). Серьезная потеря для Парижа: в текущем розыгрыше чемпионата у бразильца 3 гола и 3 ассиста.
Напомним, в игре 14-го тура Лиги 1 против "Лиона" хавбек Тиаго Мендес жёстко сфолил на Неймаре, нанеся ему травму.
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