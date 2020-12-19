  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тухель подтвердил, что Неймар больше не сыграет в этом году
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель подтвердил, что Неймар больше не сыграет в этом году

Франция
(1 голосов)

Бразильцу необходимо время, чтобы восстановиться

Тухель подтвердил, что Неймар больше не сыграет в этом году
Новина українською

Как и ожидалось, нападающий "ПСЖ" Неймар больше не сыграет в этом году. Это сегодня на пресс-конференции подтвердил главный тренер команды Томас Тухель.

Ожидается, что бразилец вернется после травмы голеностопа 6 января против "Сент-Этьена". Ранее пресса писала, что ему на восстановление нужно 2-3 недели.

Таким образом, Неймар пропустит два матча Лиги 1 с "Лиллем" (20 декабря) и "Страсбуром" (23 декабря). Серьезная потеря для Парижа: в текущем розыгрыше чемпионата у бразильца 3 гола и 3 ассиста.

Напомним, в игре 14-го тура Лиги 1 против "Лиона" хавбек Тиаго Мендес жёстко сфолил на Неймаре, нанеся ему травму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
19.12.2020 в 16:41
От і міркуй, що краще технічний футболісти, які не подобаються прихильникам "чоловічої гри", чи бійці, що терпіти не можуть тих "фіглярів"?
Ответить
0
0
госпітальєр (львів)
19.12.2020 в 16:20
пропустить тільки 2 матчі,псж нічоготне втрачає
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
19.12.2020 в 15:43
некоторые "агентства ОБС" пишут, что сломали Неймара намеренно.
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...