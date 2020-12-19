Лига 1. Марсель помешал сам себе, а Метц победил в лучших традициях Моуриньо

Второй матч подряд ультразащитный "Метц" выиграл со счетом 2:0. Даже игроки отличились те же, что и в Монпелье - Опа Нгетт и Фарид Булайя.

"Ланс" на неделе растоптал нестройные ряды обороны "Монако", но сегодня Гаэлю Какута и компании не дали развернуться в финальной трети. До перерыва кроваво-золотые не сильно-то и пытались, всего дважды пробив в сторону ворот. Во втором тайме количество их ударов выросло до 15, был даже один удобный шанс у Сотока, но нет.

"Метц" очень уверенно отбивался, выиграл всю борьбу в собственной штрафной (тут надо выделить ганского капитана Джона Бойе - он просто монстр) и не забывал про контригру. Этого хватило для победы.

Игрок матча, несомненно, Фарид Булайя. На алжирском плеймейкере строятся все контратаки "Метца". Сегодня на его счету гол и голевая передача.

В таблице благодаря победе команда Фредерика Антонетти поднялась в ТОП-10 с 23 очками. "Ланс" идет еще выше с 24 баллами и матчем в запасе.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Ланс" - 2:0

Голы: Нгетт, 30, Булайя, 90+4

"Метц": Укиджа - Бронн, Куяте, Бойе - Сентонз, Ангбан, Маига, Делен - Булайя - Нгетт (Амброз, 83), Яде (Вагнер, 74)

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Айдара - Клосс (Банза, 84), Каюзак (Маурисио, 84), Дюкуре (Калимуэндо, 74), Силла (Фофана, 56) - Какута (Жан, 74) - Ганаго, Сотока

Предупреждения: Булайя, 49 - Сотока, 90+3

"Марсель" умудрился пропустить и потерять очки в матче, в котором его соперник не нанес ни единого удара в створ ворот.

"Реймс" приехал на "Велодром" с единственной целью - отбиваться. Он не садился чересчур низко, стремясь встречать соперника метрах в 30-35 от ворот. Это работало почти безупречно. Вдобавок сильный матч провел Райкович - сербский голкипер дважды эффектно отражал удары Дарио Бенедетто в первом тайме.

Один раз Райковича аргентинец таки обманул - вместо удара скинул мяч на набежавшего Товена, и тот вколотил его в сетку. Но перед этим своих подставил глупым автоголом Юто Нагатомо - отсутствие травмированного Жордана Амави слева в каждом матче дорого обходится "Марселю".

На второй мяч, который бы принес им победу, провансальцы не наработали. Во втором тайме они еще больше держали мяч, изредка пробивали мимо створа, но реально опасных шансов не создали. Замена Бенедетто на Жермена не просто не сработала - она позволила защите "Реймса" выдохнуть с облегчением.

Как итог - "Марсель" остался четвертым с 28 баллами. Да, у него все еще два матча в запасе, но такими темпами южане рискуют отстать от тройки лидеров даже сильнее. "Реймс" же с 14 баллами остался в нижней части таблицы.

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Реймс" - 1:1

Голы: Товен, 45 - Нагатомо, 20 (автогол)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Хауи, 56) - Камара, Гуйе (Кизанс, 57), Ронжье (Радоньич, 85) - Товен, Бенедетто (Жермен, 68), Пайет

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, де Смет (Дюкуре, 63) - Кафаро (Туре, 72), Бериша, Кассама, Шавалерен, Зенели (Мбуку, 72) - Дья (Кутеса, 88)

Предупреждения: Нагатомо, 25 - де Смет, 19, Туре, 78, Кассама, 90+2