Лига 1. Ренн и Бордо прекрасны, а Монако ужасен, но тоже победил

"Монпелье" приехал в Бретань с явной целью сэкономить силы перед следующей игрой с "Лиллем" и едва за это не поплатился. Нельзя целый тайм просто стоять и ждать, когда же судья даст финальный свисток.

"Брест" тоже не впечатлял красотой и размахом атак, явно подустав от безумного графика. Тем не менее, хозяева смотрелись лучше и забили два трудовых гола. "Монпелье" спасло лишь то, что сегодня был день Анди Делора. У этого форварда сложный характер и замысловатая карьера, но когда он в ударе - берегись. Сегодня Делор из ничего оформил гол и ассист.

После ничьей "Монпелье" с 27 очками опустился на 6-е место, пропустив вперед "Ренн". "Брест" с 23 баллами остался 10-м.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Монпелье" - 2:2

Голы: Филиппото, 58, Шардоне, 79 - Лаборд, 45+1, Делор, 82

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Дювернь, 71), Шардоне, Эрель, Перро - Февр (Шарбонье, 89), Белькебла, Филиппото (Онора, 71), Мбок - Мунье, Кардона

"Монпелье": Омлин - Суке (Самбия, 65), Педру Мендеш, Илтон, Конгре (Ристич, 83), Козза (Мавидиди, 83) - Молле, Шотар (Джун, 83), Долли (Ферри, 65) - Лаборд, Делор

Предупреждения: Шардоне, 45+3, Эрель, 50 - Шотар, 65

Не такой победы ждали фанаты монегасков над главным аутсайдером сезона, но лучше плохо выиграть, чем красиво проиграть, верно?

"Монако" не был сильнейшей командой на поле. Он просто не уступил в борьбе и реализовал один из немногочисленных шансов - Фолланд и Бен-Йеддер придумали красивую и эффективную стеночку. Но у "Дижона" было достаточно шансов, чтобы на это ответить. Конате, Эбимбе и Добре били куда угодно, только не в ворота, хотя позиции имели отличные.

Вот именно из-за ужасной реализации "Дижон" и плетется на последнем месте в таблице, набрав 9 очков в 16 турах. Это первая и самая большая беда команды Давида Линареса. У "Монако" проблем не меньше, но класс игроков намного выше, благодаря чему монегаски 6-е с 26 очками.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Монако" - 0:1

Гол: Фолланд, 15

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Пансо, Музинга - Эбимбе, Ндонг - Добре (Саммаритано, 79), Целина, Шуяр - Конате (Гуйе, 70)

"Монако": Манноне - Агилар, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Павлович, 90+1) - Диоп (Йоветич, 65), Чуамени, Фофана, Желсон Мартинш (Сидибе, 82), Бен-Йеддер (Жеббель, 65), Фолланд (Пеллегри, 90+1)

Предупреждения: Шуяр, 5, Ндонг, 37 - Чуамени, 26

Ох и повезло "Нанту" сегодня! "Канарейки" опять не показали толком ничего, но вырвали ничью на 94-й минуте! Гол Шарля Траоре получился корявым, в чем-то даже нелогичным, но так часто бывает в футболе.

"Анже" повезло открыть счет после стандарта - Ромен Тома отличился после ошибки Альбана Лафона. В дальнейшем у "Ле Ско" было немало возможностей хоронить хозяев - чего стоит только выход 3 в 1 на 90-й минуте. Надо было решать - и тогда на 94-й минуте можно было бы курить бамбук. А так - 1:1.

В таблице "Анже" теперь 9-й с 24 очками, "Нант" - 15-й с 15 баллами в активе.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Анже" - 1:1

Голы: Траоре, 90+4 - Тома, 42

"Нант": Лафон - Фабио (Коршья, 70), Жиротто, Паллуа, Траоре - Луза (Коко, 55), Абед, Туре (Коло Муани, 55) - Блас (Ндилу, 88), Эмон (Чиривелья, 55), Саймон

"Анже": Бернардони - Бамба, Траоре, Тома, Думбия - Кулибали, Мангани - Капель, Бобишон (Перейра Лаже, 76), Кабо (Эль Мелали, 76) - Дьони (Баокен, 65)

Предупреждения: Абед, 27, Туре, 45, Паллуа, 62

Стоило "Сент-Этьену" сыграть в более атакующей модели, как моментально вернулись дыры в обороне. "Ним" перед этим туром выглядел слабейшей командой Лиги 1, но сегодня "Крокодилы" второй раз за три месяца не проиграли.

Зеленые намного чаще били в створ и лучше комбинировали, но несколько безалаберно отнеслись к реализации моментов. Будебуз умудрился даже пенальти не забить. В итоге в концовке хозяевам пришлось отыгрываться - хорошо, что у Нордена удался классный дальний удар. Без этого могли быть проблемы - "Ним" уперся намертво.

В таблице эта ничья ничего для команд не изменила: "Сент-Этьен" с 17 баллами 14-й, "Ним" с 12 баллами - 18-й. Глобальная задача у тех и других неизменна - не вылететь.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Ним" - 2:2

Голы: Мукуди, 8, Норден, 63 - Алинви, 14, Рипар, 56 (с пенальти)

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Колодзейчак, Трауко - Нею, Камара (Гурна-Дуат, 78) - Норден (Ривера, 78), Будебуз (Крассо, 62), Хазри (Аушиш, 17) - Амума (Буанга, 62)

"Ним": Рейне - Алакуш (Маюга, 74), Гессум, Мигель, Пакес - Сарр (Фомба, 69), Алинви - Ферхат, Дульевич (Рипар, 52), Элиассон (Коне, 74) - Ру (Ариби, 52)

Предупреждения: Амума, 26, Нею, 82 - Элиассон, 30, Рейне, 35, Сарр, 67

Иллюзии эльзасцев разбиты - увы, до "Бордо" им еще расти и расти. Серия из четырех матчей без поражений с аутсайдерами в игре против по-настоящему организованной команды ничем хозяевам не помогла.

"Бордо" доминировал в борьбе, лучше распоряжался мячом, не дал "Страсбуру" ничего создать, а сам забил дважды, плюс еще три гола жирондинцев арбитр отменил из-за офсайда. Более всеобъемлющего превосходства трудно представить.

Жан-Луи Гассе постепенно выводит "Бордо" на новый уровень даже в условиях безвластия в клубе. В таблице жирондинцы уже 12-е с 22 очками. У "Страсбура" 14 баллов и 17-я позиция.

Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Бордо" - 0:2

Голы: Пабло, 38, Отавио, 66

"Страсбур": Кавасима - Лала (Кароль, 79), Симакан, Джику, Каси - Аолу (Линар, 71), Сиссоко - Бельгар (Дьялло, 58), Томассон (Уорис, 79), Шахири (Зохи, 57) - Ажорг

"Бордо": Костиль - Сабали (Кватенг, 89), Бесс, Пабло, Бенито - Отавио, Башич - Зеркан (Адли, 75), Бен-Арфа (де Превиль, 75), Уден - Хван (Бриан, 67)

Предупреждения: Джику, 4, Сиссоко, 81 - Пабло, 1

Как все-таки благотворно сказался на бретонцах вылет из Лиги чемпионов! Малость отдохнув, команда Жульена Стефана выиграла третий кряду матч после серии из восьми игр без побед.

Против "Лорьяна" у "Ренна" сыграли абсолютно все козыри, какие есть. Снова пошли стандарты - так забил Дамьен Да Сильва; Жереми Доку показал дриблинг и создал гол для Буриго; Мартен Террье наконец показал свой могучий удар с правой.

"Лорьян" даже не пытался мешать сопернику - кажется, все свои эмоции "Хеки" оставили на неделе на "Парк де Пренс", где наиграли на сенсацию, но были биты 0:2.

Впрочем, какое дело шерифу до проблем индейцев, верно? "Ренн" решил свою задачу, взял три очка и теперь с 28 очками делит с "Марселем" 4-5 места. У "Лорьяна" же 11 баллов и предпоследняя позиция.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Ренн" - 0:3

Голы: Да Сильва, 23, Буриго, 70, Террье, 76

"Лорьян": Нарди - Делаплас, Чалоба, Морель, Ле Гофф - Лемуан (Монкондью, 73), Абержель - Лорьент (Марво, 80), Ле Фее (Буасгар, 72), Висса (Грбич, 80) - Амель (Моффи, 52)

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва, Агер, Мауасса (Далберт, 77) - Буриго, Нзонзи (Леа Силики, 81), Камавинга (Гренье, 71) - Доку, Юну (Ньянг, 81), Трюффер (Террье, 71)

Предупреждения: Делаплас, 74 - Мауасса, 48, Трюффер, 66