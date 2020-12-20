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На стадионе в Лорьяне упал фонарь и покалечил садовника
Несчастный случай
На "Мустуаре" в Лорьяне фонарь, освещающий поле, упал на садовника и его покалечил, пишет L’Equipe.
Инцидент случился спустя десять минут после окончания матча 16-го тура Лиги 1 "Лорьян" - "Ренн" (0:3). Избежать наихудшего удалось благодаря вмешательству его коллег, а затем и медиков обеих команд. Понадобился даже массаж сердца.
В настоящее время садовник уже доставлен в больницу, о его состоянии ничего не известно. Местная пресса пишет, что он даже не получал в клубе зарплату, а работал на волонтерских началах.
Вероятно, после такого инцидента "Ле Мустуар" ждут дополнительные проверки безопасности. Этот стадион был построен еще в 1959 году, но в 2010-м его реконструировали.
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