  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. На стадионе в Лорьяне упал фонарь и покалечил садовника
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На стадионе в Лорьяне упал фонарь и покалечил садовника

Франция
(1 голосов)

Несчастный случай

На стадионе в Лорьяне упал фонарь и покалечил садовника
Новина українською

На "Мустуаре" в Лорьяне фонарь, освещающий поле, упал на садовника и его покалечил, пишет L’Equipe.

Инцидент случился спустя десять минут после окончания матча 16-го тура Лиги 1 "Лорьян" - "Ренн" (0:3). Избежать наихудшего удалось благодаря вмешательству его коллег, а затем и медиков обеих команд. Понадобился даже массаж сердца.

В настоящее время садовник уже доставлен в больницу, о его состоянии ничего не известно. Местная пресса пишет, что он даже не получал в клубе зарплату, а работал на волонтерских началах.

Вероятно, после такого инцидента "Ле Мустуар" ждут дополнительные проверки безопасности. Этот стадион был построен еще в 1959 году, но в 2010-м его реконструировали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Ренн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...