На стадионе в Лорьяне упал фонарь и покалечил садовника

На "Мустуаре" в Лорьяне фонарь, освещающий поле, упал на садовника и его покалечил, пишет L’Equipe.

Инцидент случился спустя десять минут после окончания матча 16-го тура Лиги 1 "Лорьян" - "Ренн" (0:3). Избежать наихудшего удалось благодаря вмешательству его коллег, а затем и медиков обеих команд. Понадобился даже массаж сердца.

В настоящее время садовник уже доставлен в больницу, о его состоянии ничего не известно. Местная пресса пишет, что он даже не получал в клубе зарплату, а работал на волонтерских началах.

Вероятно, после такого инцидента "Ле Мустуар" ждут дополнительные проверки безопасности. Этот стадион был построен еще в 1959 году, но в 2010-м его реконструировали.