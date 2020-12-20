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Скончался садовник, на которого сегодня упал фонарь на стадионе во Франции

Франция
(2 голосов)

Его сердце перестало биться в больнице

Скончался садовник, на которого сегодня упал фонарь на стадионе во Франции
Новина українською

Сегодня на стадионе "Мустуар" в Лорьяне на садовника упал фонарь, который освещал поле.

Чрезвычайная ситуация произошла через 10 минут после окончания матча между "Лорьяном" и "Ренном" (0:3). А через почти час после финального свистка спасательные службы забрали его со стадиона и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Однако он не смог оправиться от нанесенных травм и умер в медицинском центре. Мэр Лорьяна прокомментировал событие:

"Это ужасная авария, но я ничего не могу сказать сейчас".

Известно, что у 38-летнего садовника било трое детей и он работал на стадионе на волонтерских началах. Также сообщается, что двое других работников, которые тоже пострадали, сейчас находятся в больнице.

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В статье: Лорьян Лига 1 Ренн
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Источник:
ouest-france.fr

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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
20.12.2020 в 23:56
Ужас, жалко как ...
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Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
20.12.2020 в 23:53
Дуже шкода сім'ю... Хай тримаються
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