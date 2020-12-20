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Скончался садовник, на которого сегодня упал фонарь на стадионе во Франции
Его сердце перестало биться в больнице
Сегодня на стадионе "Мустуар" в Лорьяне
Чрезвычайная ситуация произошла через 10 минут после окончания матча между "Лорьяном" и "Ренном" (0:3). А через почти час после финального свистка спасательные службы забрали его со стадиона и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Однако он не смог оправиться от нанесенных травм и умер в медицинском центре. Мэр Лорьяна прокомментировал событие:
"Это ужасная авария, но я ничего не могу сказать сейчас".
Известно, что у 38-летнего садовника било трое детей и он работал на стадионе на волонтерских началах. Также сообщается, что двое других работников, которые тоже пострадали, сейчас находятся в больнице.
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