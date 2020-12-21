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ПСЖ заинтересован в подписании Облака в летнее трансферное окно
Парижанам придется заплатить кругленькую сумму
Вратарь "Атлетико" и сборной Словении Ян Облак является трансферной целью "ПСЖ", утверждает The Daily Mail.
27-летний футболист, по слухам, готов сменить клубную прописку, поскольку желает бросить себе новый вызов завоевывать трофеи. "Атлетико" не будет продавать вратаря в январе, однако рассмотрит возможность трансфера летом.
Облак связан контрактом с "Атлетико" до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 90 млн евро.
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Источник:Dailymail
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