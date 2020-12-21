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"Это уровень Золотого мяча". Тухель высоко оценил игру защитника ПСЖ

Франция
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"Это уровень Золотого мяча". Тухель высоко оценил игру защитника ПСЖ
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель оценил действия капитана парижан Маркиньоса в последней игре против "Лилля".

"Я видел отличную игру Маркиньоса на очень высоком уровне. Вы можете сделать нарезку действий в матче и показывать всем.

На сегодня - это уровень Золотого мяча. Не понимаю, почему он отсутствовал в символической сборной", - заявил Тухель.

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Всего в текущем сезоне Маркиньос успел отыграть 13 матчей и забить два гола.

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В статье: Маркиньос Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
21.12.2020 в 19:10
Во всех последних матчах ПСЖ, что я видел, Маркиньос играл не защитника, а опорника. Это было и в главных играх прошлого сезона в Лиге Чемпионов, и в нескольких матчах нового.
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