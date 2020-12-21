"Это уровень Золотого мяча". Тухель высоко оценил игру защитника ПСЖ

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель оценил действия капитана парижан Маркиньоса в последней игре против "Лилля" .

"Я видел отличную игру Маркиньоса на очень высоком уровне. Вы можете сделать нарезку действий в матче и показывать всем.

На сегодня - это уровень Золотого мяча. Не понимаю, почему он отсутствовал в символической сборной", - заявил Тухель.

Всего в текущем сезоне Маркиньос успел отыграть 13 матчей и забить два гола.