Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА

На Youtube-канале Фолстен вышел новый выпуск роскошной жизни или богатой жизни футболиста. На этот раз под прицелом легенда французского и мирового футбола, обладатель трех Золотых мячей, бывший Президент УЕФА и один из самых известных футбольных коррупционеров — Мишель Платини.

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В этом ролике вы не найдете лучшие голы Платини за "Ювентус" или сборную Франции, хет-трики и так далее. Здесь вы узнаете о жизни человека, которого ставили в один ряд с Диего Марадоной, Йоханом Кройфом, Марко ван Бастеном, Лотаром Маттеусом и Тьери Анри. Ну и конечно же снова услышите о коррупции в УЕФА и ФИФА, где Платини совсем недавно обогащался с Йозефом Блаттером и другими чиновниками. Это и есть правдивая футбольная история жизни, жизни Мишеля Платини.