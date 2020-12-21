  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА

Франция
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена

Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА
UA-Футбол
Новина українською

На Youtube-канале Фолстен вышел новый выпуск роскошной жизни или богатой жизни футболиста. На этот раз под прицелом легенда французского и мирового футбола, обладатель трех Золотых мячей, бывший Президент УЕФА и один из самых известных футбольных коррупционеров — Мишель Платини.

Читайте такжеКак выглядят, чем занимаются жены и девушки футболистов Атлетико

В этом ролике вы не найдете лучшие голы Платини за "Ювентус" или сборную Франции, хет-трики и так далее. Здесь вы узнаете о жизни человека, которого ставили в один ряд с Диего Марадоной, Йоханом Кройфом, Марко ван Бастеном, Лотаром Маттеусом и Тьери Анри. Ну и конечно же снова услышите о коррупции в УЕФА и ФИФА, где Платини совсем недавно обогащался с Йозефом Блаттером и другими чиновниками. Это и есть правдивая футбольная история жизни, жизни Мишеля Платини.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мишель Платини Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...