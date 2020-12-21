Оливье Жиру может оказаться в Марселе

Форвард Оливье Жиру может вернуться на родину во Францию. На него появился претендент из Лиги 1.

По данным Le 10 Sport, интерес к форварду проявляет "Марсель", который готов предложить футболисту контракт. Его сделка с "Челси" заканчивается следующим летом.

Лэмпард не хочет терять опытного бомбардира, но последнее слово будет за Жиру. Он может сменить команду в надежде получить практику перед Евро-2020.

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В текущем сезоне Жиру успел провести 14 матчей и забить восемь голов.