Официально: чемпионат Франции остался без ТВ-транслятора

Лига профессионального футбола Франции (LFP) через суд добилась расторжения договора с испано-китайской ТВ-компанией Mediapro.

Транслятор еще в сентябре отказался платить по контракту за матчи французского чемпионата, объясняя это резким падением собственных доходов из-за начавшейся пандемии коронавируса. На данный момент его задолженность перед лигой достигла 350 млн евро.

Лига, однако, пошла на мировую, по условиям которой Mediapro выплатит лишь 100 млн евро компенсации. При этом компания продолжит показывать матчи французского чемпионата до 31 января. За это время LFP должна найти нового вещателя.

Такая "щедрость" лиги продиктована отсутствием времени. Из-за демарша Mediapro многие клубы остались вообще без денег.

Ожидается, что новым вещателем французского чемпионата станет местный Canal +. Его предложение уже озвучено - 590 млн евро + еще 100 млн опционально, в зависимости от роста количества подписчиков за 8 матчей из 10 в каждом туре.

На прошлых торгах Mediapro предложил за такой же пакет 830 млн евро, и это был крупнейший ТВ-контракт в истории французского футбола. Как видим, все закончилось плачевно.