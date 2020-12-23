Самый грубый футболист Лиги 1 остепенился и проводит крутой сезон. Знакомьтесь, Янник Каюзак

"У Янника очень красивая семья, и сам он добрейший человек. Например, он обожает животных. Если по дороге домой он увидит бездомного пса, то обязательно заберет его домой. Однажды я в шутку подарил ему хомяка, который разонравился моей дочке, и что вы думаете? Он до сих пор живет у него!"

Эти слова Франсуа Модесто были призваны успокоить особо рьяных хейтеров, но вряд ли они хоть кого-то переубедили. Речь ведь шла о самом грубом игроке современного французского футбола - человеке, которого не просто не любили, но даже ненавидели фанаты, соперники и судейский корпус.

Короче, его зовут Янник Каюзак и он, наверное, единственный игрок в 21 веке, отправивший в нокдаун даже табло четвертого арбитра.

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Вообще мировой рекорд по удалениям принадлежит колумбийцу Херардо Бедойе - рядом с его 46 красными карточками даже Серхио Рамос (27) выглядит маменькиным сынком.

Во французском футболе в этом аспекте нету равных Сирилю Рулу - 27 удалений. По слухам, его настолько ненавидели в Лиге 1, что когда зашла речь о приглашении в сборную, взбунтовались сами футболисты, многих из которых Сириль отправлял в лазарет.

У Каюзака прямо сейчас 17 удалений. Для контекста, у таких признанных хамов, как Винни Джонс и Фелипе Мело, - 12 и 16 красных в чемпионатах соответственно.

Другое дело, что репутации костолома Яник не желал и, наверное, никогда бы ее не заработал, если бы не печальные события, развернувшиеся в его родной "Бастии".

Не секрет, что клуб много лет продавал своих звезд по странным ценам - к примеру, Вахби Хазри ушел за 5 млн, Флориан Товен и Рияд Будебуз - за 3. Бывший президент клуба Пьер-Мари Жероними, как позже выяснило следствие, воровал деньги даже на строительстве тренировочных полей для молодежки. Фанаты его терпеть не могли, и чтоб как-то их умаслить, Жероними позволял на трибунах вообще все.

Фанаты "Бастии" против полиции в Реймсе

Между тем, Корсика - очень непростой, даже проблемный остров. Местные не жалуют французов, требуя если не независимости, то хотя бы расширенной автономии. Сепаратисты, националисты, леваки, анархисты - кого там только нет. Вдобавок на острове сильны позиции местной родовой мафии, издавна специализирующейся на поставках героина из Африки в Европу.

Этот сброд при полном попустительстве Жероними в какой-то момент подмял под себя трибуны "Арман Сезари", превратив стадион в место, где спортивный азарт заменили ненависть и злоба. В моду вошли бросание предметов в игроков соперника, расистские оскорбления, дымовые завесы над полем. Фанаты "Бастии" в середине десятых дрались с полицией в каждом городе, куда приезжали - Париж, Марсель, без разницы. В Реймсе, например, после ареста кого-то из своих они разнесли центральную улицу, устроив там целую герилью с баррикадами и разбитыми витринами.

Последней каплей стала атака "фанатами" разминавшихся игроков "Лиона" прямо на поле "Арман Сезари" в апреле 2017-го. Под шумок потасовки директор "Бастии" Антуан Агостини позволил себе ударить вратаря Антони Лопеша. Это была точка невозврата, дававшая понять: или "Бастия" изменится, или ей конец.

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Вы спросите, причем тут Каюзак, и вот ответ: он был капитаном той летящей в пропасть "Бастии". И для него это была личная трагедия.

Янник - воспитанник клуба. Одна из трибун "Арман Сезари" носит имя его деда Пьера Каюзака, тренера лучшей "Бастии" в истории, добравшейся до финала Кубка УЕФА в 1978 году. Жаль, поговорить дед и внук по душам не успели: когда Янник подрос, Пьера уже поразил Альцгеймер.

Le grand père de Yannick Cahuzac, le grand entraineur Pierre CAHUZAC qui mènera le Sporting Club de Bastia en finale de coupe d'Europe (UEFA 1977-78) pic.twitter.com/A0ej5ROhUA — Old School Panini (@OldSchoolPanini) April 7, 2019

Именно на период падения корсиканцев приходится львиная доля удалений Каюзака. В 2013-17 годах он был самым грубым футболистом во всей Европе - 10 красных карточек за 4 сезона!

Удаления в те годы он зарабатывал на любой вкус. Мог скосить в лучших традициях Винни Джонса, мог заехать локтем в лицо неосмотрительно пробегавшему мимо сопернику, а мог вообще уйти с поля за милые на первый взгляд "обнимашки" с арбитром.

Важное уточнение: ни одна из жертв Каюзака не лежала месяцами в лазарете. Он за всю карьеру никого не сломал. Большинство его красных - это даже грубость, а какая-то поразительная несдержанность.

"Даже не пытайтесь сравнивать Янника с Рулом. Сириль был намного злее как на поле, так и за его пределами", - уверяет Пьер-Ив Андре, успевший поиграть с обоими. - Яннику надо учиться держать себя в руках. Сейчас хитрому сопернику ничего не стоит вывести его из себя".

Того же мнения был и тренер Бенуа Тавено: "Послушайте, он же никого не "убивал"! Он просто сходит с ума, когда проигрывает. Конечно, с возрастом ты должен лучше себя контролировать. Ему надо над этим работать".

Многие тогда советовали Каюзаку обратиться к психологу, разобраться в себе и что-то там еще, но рецепт его выздоровления оказался гораздо проще, хотя, вероятно, болезненнее. Когда летом 2017-го "Бастию" за долги лишили профессионального статуса и отправили в пятый дивизион, Яннику пришлось покинуть остров. И с этого момента репутация "мясника" как-то сама собою ушла в прошлое.

***

Каюзак оставался в "Бастии" до последнего, ожидая спасителя, но к середине лета пришло понимание, что спасать уже нечего. "Это раньше мы были клубом, а сейчас дерьмо собачье", - заявил тогда вратарь Жан-Луи Лека. Вместе с Янником они теперь самые опытные игроки сенсационного "Ланса".

Le quart de la saison est atteint en Ligue 1 : et voici, pour le moment, le XI type de cet exercice 2020-21 au Championnat des Etoiles de FF.



Mention à @renatosanches35, joueur de champ le mieux noté.



Nos explications sur cette équipe : https://t.co/P2F2JuguiC pic.twitter.com/mVqcy34OeN — France Football (@francefootball) November 10, 2020

Месяц назад France Football даже внес 35-летнего Каюзака в сборную стартовых 10 туров французского чемпионата. Удалений у ветерана не было уже больше года.

"У меня плохая репутация, и нет дыма без огня. Этот образ приклеился не за один вечер. Я действительно наделал очень много ошибок. Иногда пресса слишком сгущала краски, но я их не виню".

В "Лансе" Каюзак тоже капитанит. Повязку ему дали уже после десяти туров Лиги 2, в которых он совершил 31 отбор. Тренер Франк Эс в лице Янника получил влиятельного союзника в раздевалке, который отвечает за отношение к делу. На поле все видно: "Ланс" настолько хорош в прессинге, что умудрился победить "ПСЖ", владея мячом 20% времени.

Football (Ligue 1) : « On est le RC Lens, on sait d’où l’on vient et où on veut aller » déclare Yannick Cahuzac https://t.co/V6AGEoAS2D pic.twitter.com/wrmyXxJbOJ — La Voix des Sports (@lavoixdessports) December 19, 2020

Пока молодые Калимуэндо, Баде и Ганаго продают себя, Каюзак вместе с Лека и Гаэлем Какута наслаждаются футбольным бабьим летом. У каждого из троицы есть поводы сожалеть об упущенных возможностях, но что толку? В "Лансе" им хорошо, и это главное.

Держать себя в руках в эпоху социальной дистанции и пустых трибун гораздо проще, чем на кипящем "Арман Сезари" с его фанатами-дебоширами. В этом смысле катастрофа "Бастии" продлила Каюзаку карьеру, придала ей новый смысл. Хотя сам он этого никогда не признает. Вместе с Лека они все еще смотрят матчи родного клуба в низших лигах, надеясь однажды вернуться.

"Было бы здорово закончить там, где все начиналось. Я не нацеливаю себя только на это, но если представится возможность - конечно, я соглашусь".

Гимн Корсики на "Арман Сезари"

Корсиканский гранд за два с половиной года прошел путь из пятого дивизиона в третий, где сейчас идет в лидерах. Клуб нацеливается на Лигу 1, у него появились деньги. Увы, дело не только в них. Пока во Франции зажигаются новые звездочки, на Корсике даже опытные мужчины сходят с ума. И это можно изменить, только избавившись от сепаратистов, бандитов и просто любителей подраться с полицией. Футбольный клуб должен стать просто футбольным клубом - только так.

А Каюзак молодец, без вариантов. В 32 года впервые покинуть дом, чтобы восстановить честное имя - на такое определенно способен не каждый.