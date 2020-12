Самый грубый футболист Лиги 1 остепенился и проводит крутой сезон. Знакомьтесь, Янник Каюзак

Эти слова Франсуа Модесто были призваны успокоить особо рьяных хейтеров, но вряд ли они хоть кого-то переубедили. Речь ведь шла о самом грубом игроке современного французского футбола - человеке, которого не просто не любили, но даже ненавидели фанаты, соперники и судейский корпус.

Короче, его зовут Янник Каюзак и он, наверное, единственный игрок в 21 веке, отправивший в нокдаун даже табло четвертого арбитра.

***

Вообще мировой рекорд по удалениям принадлежит колумбийцу Херардо Бедойе - рядом с его 46 красными карточками даже Серхио Рамос (27) выглядит маменькиным сынком.

Во французском футболе в этом аспекте нету равных Сирилю Рулу - 27 удалений. По слухам, его настолько ненавидели в Лиге 1, что когда зашла речь о приглашении в сборную, взбунтовались сами футболисты, многих из которых Сириль отправлял в лазарет.

У Каюзака прямо сейчас 17 удалений. Для контекста, у таких признанных хамов, как Винни Джонс и Фелипе Мело, - 12 и 16 красных в чемпионатах соответственно.

Другое дело, что репутации костолома Яник не желал и, наверное, никогда бы ее не заработал, если бы не печальные события, развернувшиеся в его родной "Бастии".

Не секрет, что клуб много лет продавал своих звезд по странным ценам - к примеру, Вахби Хазри ушел за 5 млн, Флориан Товен и Рияд Будебуз - за 3. Бывший президент клуба Пьер-Мари Жероними, как позже выяснило следствие, воровал деньги даже на строительстве тренировочных полей для молодежки. Фанаты его терпеть не могли, и чтоб как-то их умаслить, Жероними позволял на трибунах вообще все.

Фанаты "Бастии" против полиции в Реймсе

Между тем, Корсика - очень непростой, даже проблемный остров. Местные не жалуют французов, требуя если не независимости, то хотя бы расширенной автономии. Сепаратисты, националисты, леваки, анархисты - кого там только нет. Вдобавок на острове сильны позиции местной родовой мафии, издавна специализирующейся на поставках героина из Африки в Европу.

Этот сброд при полном попустительстве Жероними в какой-то момент подмял под себя трибуны "Арман Сезари", превратив стадион в место, где спортивный азарт заменили ненависть и злоба. В моду вошли бросание предметов в игроков соперника, расистские оскорбления, дымовые завесы над полем. Фанаты "Бастии" в середине десятых дрались с полицией в каждом городе, куда приезжали - Париж, Марсель, без разницы. В Реймсе, например, после ареста кого-то из своих они разнесли центральную улицу, устроив там целую герилью с баррикадами и разбитыми витринами.

Последней каплей стала атака "фанатами" разминавшихся игроков "Лиона" прямо на поле "Арман Сезари" в апреле 2017-го. Под шумок потасовки директор "Бастии" Антуан Агостини позволил себе ударить вратаря Антони Лопеша. Это была точка невозврата, дававшая понять: или "Бастия" изменится, или ей конец.

***

Вы спросите, причем тут Каюзак, и вот ответ: он был капитаном той летящей в пропасть "Бастии". И для него это была личная трагедия.

Янник - воспитанник клуба. Одна из трибун "Арман Сезари" носит имя его деда Пьера Каюзака, тренера лучшей "Бастии" в истории, добравшейся до финала Кубка УЕФА в 1978 году. Жаль, поговорить дед и внук по душам не успели: когда Янник подрос, Пьера уже поразил Альцгеймер.

Именно на период падения корсиканцев приходится львиная доля удалений Каюзака. В 2013-17 годах он был самым грубым футболистом во всей Европе - 10 красных карточек за 4 сезона!

Удаления в те годы он зарабатывал на любой вкус. Мог скосить в лучших традициях Винни Джонса, мог заехать локтем в лицо неосмотрительно пробегавшему мимо сопернику, а мог вообще уйти с поля за милые на первый взгляд "обнимашки" с арбитром.

Важное уточнение: ни одна из жертв Каюзака не лежала месяцами в лазарете. Он за всю карьеру никого не сломал. Большинство его красных - это даже грубость, а какая-то поразительная несдержанность.

Того же мнения был и тренер Бенуа Тавено: "Послушайте, он же никого не "убивал"! Он просто сходит с ума, когда проигрывает. Конечно, с возрастом ты должен лучше себя контролировать. Ему надо над этим работать".

Многие тогда советовали Каюзаку обратиться к психологу, разобраться в себе и что-то там еще, но рецепт его выздоровления оказался гораздо проще, хотя, вероятно, болезненнее. Когда летом 2017-го "Бастию" за долги лишили профессионального статуса и отправили в пятый дивизион, Яннику пришлось покинуть остров. И с этого момента репутация "мясника" как-то сама собою ушла в прошлое.

***

Каюзак оставался в "Бастии" до последнего, ожидая спасителя, но к середине лета пришло понимание, что спасать уже нечего. "Это раньше мы были клубом, а сейчас дерьмо собачье", - заявил тогда вратарь Жан-Луи Лека. Вместе с Янником они теперь самые опытные игроки сенсационного "Ланса".

Месяц назад France Football даже внес 35-летнего Каюзака в сборную стартовых 10 туров французского чемпионата. Удалений у ветерана не было уже больше года.

В "Лансе" Каюзак тоже капитанит. Повязку ему дали уже после десяти туров Лиги 2, в которых он совершил 31 отбор. Тренер Франк Эс в лице Янника получил влиятельного союзника в раздевалке, который отвечает за отношение к делу. На поле все видно: "Ланс" настолько хорош в прессинге, что умудрился победить "ПСЖ", владея мячом 20% времени.

Football (Ligue 1) : « On est le RC Lens, on sait d’où l’on vient et où on veut aller » déclare Yannick Cahuzac https://t.co/V6AGEoAS2D pic.twitter.com/wrmyXxJbOJ