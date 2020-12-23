Лига 1. Ренн подбирается к лидерам, а форвард ПСЖ тащит Ланс

В Лансе сыграли поединок имени арендованного у "ПСЖ" Арно Калимуэндо. В очередной раз по ходу сезона юный нападающий делает разницу.

Сегодня он открыл счет ударом головой, оказавшись в нужном месте в нужное время, а затем заработал пенальти, поставивший "Брест" в максимально невыгодное положение. Теперь у Арно 4 гола в чемпионате - во всей Европе из игроков, родившихся в 21 веке, столько же имеет лишь Ансу Фати.

Нельзя сказать, что бретонцы провалили встречу - они нанесли около десяти ударов по воротам и местами смотрелись неплохо. Но Мунье и Февру не хватило эффективности, которую показал форвард "Ланса". Пенальти в добавленное время уже ничего не мог изменить.

Сегодняшняя победа стала для команды Франка Эса восьмой в 17 стартовых турах чемпионата. В таблице кроваво-золотые поднялись на 7-е место с 27 очками. У "Бреста" 23 очка и 12-е место.

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Брест" - 2:1

Голы: Калимуэндо, 11, Сотока, 34 (с пенальти) - Шарбонье, 90+1 (с пенальти)

"Ланс": Лека (Фариньес, 85) - Гради, Баде, Фортеш - Мишлен, Каюзак (Дюкуре, 64), Фофана, Бура (Айдара, 64) - Сотока, Банза (Ганаго, 85), Калимуэндо (Какута, 73)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Шардоне, 83), Дювернь, Эрель, Перро - Февр (Батоккьо, 75), Белькебла, Мбок (Бааль, 64), Онора (Шарбонье, 64) - Мунье (Филиппото, 75), Кардона

Предупреждения: Пьер-Габриэль, 13, Дювернь, 32

Ну наконец автобус "Метца" дал сбой. Для его вскрытия "Ренну" понадобилось мастерство Клемана Гренье, которое тот, честно говоря, давненько не показывал.

Сегодня Клеман забил единственный мяч, элегантно разобравшись в окружении сразу многих соперников. Именно за такие решения 6-7 лет назад пресса сравнивала его с Йоанном Гуркюффом. Увы, они оказались похожи в том числе и травмами - Гренье тоже не вылезает из лазарета.

В остальном этот матч напоминал долгую, монотонную осаду крепости. "Ренн" опирался в своих действиях на скорость Доку и навесы Буриго, однако вплоть до гола Гренье моментов было откровенно мало. "Метц" оборонялся со знанием дела, но, опять же, его подвели контратаки, которым в этот раз не хватило остроты, чтобы выбить "Ренн" из зоны комфорта.

В таблице бретонцы благодаря победе приблизились к группе лидеров, имея в копилке 31 очко. У "Метца" 23 балла и 11-я позиция.

Ренн. "Руазон Парк"

"Ренн" - "Метц" - 1:0

Гол: Гренье, 52

"Ренн": Сален - Траоре, Агер, Да Сильва, Трюффер - Буриго, Нзонзи, Гренье (Камавинга, 64) - Доку, Ньянг (Юну, 72), Террье (Далберт, 81)

"Метц": Кайяр - Сентонз, Бронн, Куяте, Бойе - Гуйе (Амброз, 65), Ангбан (Чимбембе, 65), Фофана, Яде - Булайя, Лейя (Вагнер, 66)

Предупреждения: Буриго, 42 - Яде, 26