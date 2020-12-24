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Лион - Нант 3:0. Ткачи - зимние чемпионы французской Лиги 1!
Еще один красивый разгром от Депая и Ко
Итак, "Ткачи" - зимний чемпион Франции! Абсолютно справедливый итог, учитывая уровень игры команды Руди Гарсии в ноябре-декабре.
Сегодня "Нант" в полной мере ощутил на себе силу "Лиона". Все вопросы в матче были решены еще до перерыва. Токо-Экамби открыл счет, продемонстрировав завидное голевое чутье во вратарской. За этим последовал гол Тино Кадевере с почти нулевого угла. Также свой дебютный мяч за "Ткачей" забил Лукас Пакета, которого L’Equipe уже без стеснения называет "гением".
Понятное дело, что "Нант" слаб. У команды нету тренера - уже известно, что завтра "Канареек" примет Раймон Доменек. Возможно, Звездочету удастся вернуть команде веру в себя.
Тем не менее, легкость, с которой "Лион" разбирается с соперниками (16 голов в 6 последних матчах) резко контрастирует с натужной игрой "ПСЖ". Отсутствие еврокубков в этом сезоне явно повышает шансы подопечных Руди Гарсии на титул.
Определенно, это самая веселая чемпионская гонка во Франции лет за десять. Рождество "Лион" встретит первым с 36 очками; сразу за ним идут "ПСЖ", "Лилль", да и отставание "Марселя" пока некритическое.
17-й тур. Лион. "Люмьер"
"Лион" - "Нант" - 3:0
Голы: Токо-Экамби, 4, Кадевере, 37, Лукас Пакета, 44
"Лион": Лопеш - Дюбуа (Дьоманде, 89), Марсело, Денайер, Корне (де Шильо, 70) - Лукас Пакета (Бруно Гимараес, 70), Тиаго Мендес, Ауар - Кадевере (Сумаре, 89), Депай, Токо-Экамби (Шерки, 71)
"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Кастелетто, Паллуа, Аппиа - Коко (Кулибали, 60), Абед (Туре, 80), Чиривелья (Луза, 60), Бамба (Саймон, 60) - Коло Муани (Ндилу, 90+1)
Предупреждения: Марсело, 14 - Коко, 34, Абед, 56, Паллуа, 68
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