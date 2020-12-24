Лига 1. Лилль проявил характер, а ПСЖ победил измором

Без травмированного Неймара "ПСЖ" победил аутсайдера, но вплоть до 80-й минуты играл так натужно и неловко, что даже три гола в концовке как-то не убедили.

Победный мяч забил 18-летний защитник Пембеле - его потихоньку подтягивают к основе. Ранее парень уже поражал свои ворота в игре с "Бордо" (2:2), а сегодня ударил куда надо, добив мяч в сетку после сэйва Кавасимы.

Других опасных ударов у чемпиона очень долго не было. Были только потенциально острые подходы к воротам, которые в большинстве случаев заканчивались на Мохаммеде Симакане. Главный проспект эльзасцев сегодня был в ударе и ни разу не дал себя пройти Мбаппе, дважды по ходу матча перехватив мяч в безнадежных ситуациях. Неудивительно, что парня ведет "Милан".

Ну а в концовке эльзасцы внезапно развалились, дав возможность чемпиону подправить статистику. Особенно эстетским вышел гол Гана Гуйе. Похоже, как и "ПСЖ", "Страсбуру" срочно требуется передышка.

В таблице все для Мбаппе и компании нормально, хотя и хуже, чем в прошлых сезонах: 35 очков и третье место после "Лиона" и "Лилля". "Страсбур" же замер в двух очках от зоны вылета.

Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Страсбур" - 4:0

Голы: Пембеле, 18, Мбаппе, 80, Гуйе, 88, Кин, 90+1

"ПСЖ": Навас - Керер, Маркиньос, Баккер - Пембеле, Рафинья (Дракслер, 83), Эррера (Гуйе, 78), Верратти, Дагба - Ди Мария (Фадига, 90), Мбаппе (Кин, 84)

"Страсбур": Кавасима - Симакан (Шахири, 90), Митрович, Джику - Лала, Сиссоко (Томассон, 64), Аолу, Линар (Прчич, 64), Кароль - Бельгар (Дьялло, 77) - Ажорг

Этот матч войдет в историю благодаря мячу Анди Делора. Вне сомнений, это лучший гол всего текущего сезона во Франции. Это просто нужно видеть - тут слова бессмысленны.

Тем не менее, геройства одного человека не хватило "Паладинам", чтобы сохранить хотя бы ничью. Подвела оборона, ведомая 43-летним Илтоном. Сперва она устроила двухметровый коридор для Тимоти Веа, которым тот без проблем воспользовался. Затем устроили пенальти для Иконе и, самое важное, позволили Бураку Йылмазу без помех пробить в концовке встречи.

Мишель Тер-Закарян намудрил с составом, но его можно понять - без основного опорника Тежи Саванье ему пришлось экспериментировать. А "Лилль" умеет давить на слабые места оппонентов. У победителей понравились Шека в центре поля и активный Иконе. Также мощно поработал на команду Джонатан Дэвид - у канадского форварда три отбора и перехват.

В таблице "Лилль" имеет те же 36 очков, что и "Лион", но у "Ткачей" лучшая разница голов. Следом за сенсационной парочкой идет "ПСЖ" с 35 баллами. "Монпелье" остается в борьбе за ЛЕ - у него 27 очков и шестое место.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Лилль" - 2:3

Голы: Лаборд, 57, Делор, 70 - Веа, 23, Иконе, 68 (с пенальти), Йылмаз, 87

"Монпелье": Омлин - Самбия, Илтон, Конгре, Ристич (Ойонго, 78) - Молле, Шотар, Ферри, Джун (Долли, 73) - Лаборд, Делор (Мавидиди, 80)

"Лилль": Меньян - Челик (Тиаго Джало, 27), Фонте, Ботман, Рейнилдо (Брадарич, 58) - Веа (Языджи, 76), Шека, Андре (Сумаре, 46), Бамба - Иконе, Дэвид (Йылмаз, 75)

Предупреждения: Самбия, 50, Ристич, 66, Ферри, 87 - Андре, 17, Шека, 77