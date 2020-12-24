Лига 1. Пайет подвел Марсель, а Фолланд выручил Монако

Третий матч кряду не проиграл "Реймс" - и это подняло его из зоны вылета. "Бордо" же наоборот задохнулся под конец года, не выдержав собственного темпа. Сегодня у жирондинцев опасность создавал только Бен-Арфа - одну его передачу Хван использовал, другую запорол. Этого оказалось мало против "Реймса", у которого в ударе вся группа атаки.

В таблице "Бордо" ушел на рождественские каникулы 13-м с 22 очками. У "Реймса" 15-е место и 17 очков.

Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Реймс" - 1:3

Голы: Хван, 73 - Абдельхамид, 15, Дья, 18, Мунетси, 88

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Пабло, Бенито (Пундже, 46) - Башич, Адли (Лако, 90+1) - Зеркан (Маджа, 46), Бен-Арфа, Уден (Траоре, 83) - Хван (Баква, 83)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Мунетси, 83), Бериша (Думбия, 83), Кассама, Шавалерен, Зенели (Туре, 82) - Дья

Предупреждения: Бенито, 41, Башич, 65, Адли, 78 - Бериша, 78

"Яркий пример, как сильно нам не хватает уверенности", - заявил после игры тренер "Орлят" Адриан Урся, и он абсолютно прав. "Ницца" классно начала поединок, красиво атаковала и забивала голы. Чуть ли не впервые в сезоне команду вел за собой Жефф Ренн-Аделаид - у него гол и ассист. Но после перерыва все это куда-то испарилось, и вернулась старая, катастрофичная "Ницца". Множественные обрезки и фолы у своих ворот привели к тому, что "Лорьян" вырвал ничью.

В таблице "Орлята" после 17 туров идут 12-ми с 22 очками. "Лорьян" же с 12 баллами в тройке худших команд чемпионата.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Лорьян" - 2:2

Голы: Лотомба, 18, Ренн-Аделаид, 34 - Моффи, 49, Грбич, 82 (с пенальти)

"Ницца": Бенитес - Данилюк (Нсоки, 74), Робсон Бамбу, Пельмар - Аталь (Камара, 46), Шнейдерлен, Тюрам, Лотомба - Будауи (Клод-Морис, 80), Рони Лопеш (Ндойе, 65), Ренн-Аделаид

"Лорьян": Нарди - Эро (Деляплас, 63), Лапорт, Морель, Ле Гофф - Лорьент, Абергель (Висса, 46), Монкондью (Ле Фее, 83), Лемуан, Буасгар (Бузок, 90+1) - Моффи (Грбич, 63)

Предупреждения: Будауи, 73, Лотомба, 90, Ренн-Аделаид, 90+3 - Лапорт, 38, Монкондью, 44, Лемуан, 45+1, Ле Фее, 90+3

Удаление: Робсон Бамбу, 81

В поединке слабейших коллективов Лиги 1 победу одержали более бесшабашные. "Дижон" не стал закрываться и уповать на защиту (которой у него нет) и вместо этого пошел вперед. "Ним" не выстоял под лавиной атак, пропустив сразу трижды под конец встречи. Муса Конате и Мама Бальде выиграли все ключевые эпизоды у центра обороны "Крокодилов", которого словно и не было на поле.

Благодаря редкой для себя победе "Дижон" догнал в таблице "Ним" и "Лорьян" - у трех худших команд чемпионата по 12 очков. Все развивается в точности, как наверху таблицы, где тоже сложился триумвират.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Дижон" - 1:3

Голы: Алинви, 31 - Конате, 75, 90+4, Мама Бальде, 77

"Ним": Рейне - Алакуш (Элиассон, 89), Гессум, Мигель, Паке - Сарр, Алинви - Ферхат, Дульевич (Маланда, 75), Рипар - Ариби (Ру, 65)

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Ндонг, Папе Диоп (Конате, 61) - Эбимбе, Целина, Саммаритано (Добре, 72) - Мама Бальде

Предупреждения: Ферхат, 43, Алакуш, 43 - Мама Бальде, 14, Целина, 90+3

Удаление: Мигель, 76

Специалисты подсчитали, что у Димитри Пайета лишь 62% реализованных пенальти в Лиге 1. Это худший показатель во Франции за 15 лет для игроков, пробивавших чаще 10 раз. Вот и в Анже Пайет опять подвел, лишив "Марсель" шансов даже на ничью. Хотя, конечно, на одного человека все промахи вешать глупо - провансальцы, как заметил после игры сам Виллаш-Боаш, сдулись под конец года. "Анже" сегодня был лучшей командой на поле.

В таблице спад южан опустил их на пятое место с 28 очками в активе. Правда, у команды еще есть два матча в запасе - эдакий последний шанс вернуться в чемпионскую гонку. Касательно "Анже", то он совсем рядом - с 27 баллами.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Марсель" - 2:1

Голы: Матиас Лаже, 4, Дьони, 23 - Ронжье, 75

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома (Павлович, 86), Думбия - Кулибали, Мангани - Капель, Фульжини (Бобишон, 79), Матиас Лаже (Эль-Мелали, 90+1) - Дьони (Шо, 79)

"Марсель": Манданда - Сакаи (Хауи, 46), Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Строотман, 74) - Ронжье, Камара - Жермен (Луис Энрике, 61), Кизанс (Товен, 60), Пайет - Бенедетто (Аке, 74)

Предупреждения: Думбия, 46, Фульжини, 48 - Ронжье, 14, Сакаи, 38, Чалета-Цар, 55, Хауи, 88

Уж не знаем, чем думают игроки "Монако" и думают ли вообще, но в последних шести турах у них три удаления. Сегодня, к примеру, 18-летний Элиотт Матасо не придумал ничего лучше, чем прямой ногой въехать в голеностоп сопернику. После такого о каком результате может идти речь? Единственный игрок, которого хотелось бы отметить в "Монако" - Кевин Фолланд. Вот уж кто действительно старается: сегодня немец в меньшинстве спас для команды очко.

В таблице монегаски подошли к Рождеству шестыми с 27 баллами. "Сент-Этьен" занимает 14-е место с 18 очками.

Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Сент-Этьен" - 2:2

Голы: Диоп, 7, Фолланд, 48 - Дебюши, 21, Буанга, 29 (с пенальти)

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике (Сидибе, 60) - Диоп (Флорентино, Луис, 46), Чуамени, Матасо, Желсон Мартинш (Жеббель, 84) - Фолланд (Балло Туре, 84), Бен-Йеддер (Пеллегри, 69)

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Соу, Колодзейчак, Трауко - Камара, Нею - Монне-Паке (Норден, 70), Гурна-Дуат (Будебуз, 46), Аушиш (Амума, 59) - Буанга (Крассо, 69)

Предупреждения: Марипан, 28, Агилар, 40, Фолланд, 71 - Гурна-Дуат, 44, Камара, 81

Удаление: Матасо, 35