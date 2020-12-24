L’Equipe: ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель уволен со своего поста, сообщает L’Equipe.

Французский клуб решил расторгнуть соглашение с немецким специалистом за полгода до истечения его контракта. Об увольнении руководство уведомило Тухеля накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со "Страсбургом" (4:0). Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что тренер доработает в клубе до конца сезона.

Напомним, что Тухель работал с "ПСЖ" с 2018 года. Под руководством специалиста парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны.