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Последняя победа Тухеля в Париже. ПСЖ - Страсбур 4:0. Видео голов и обзор матча
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"Страсбур" упорно сопротивлялся 80 минут встречи на "Парк де Пренс", но не создав своих голевых шансов, был вынужден сдаться. В последние 10 минут "ПСЖ" довел счет до разгромного.
Этот матч стал последним в столице Франции для тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля - вскоре после финального свистка боссы клуба приняли решение его уволить.
"ПСЖ" - "Страсбур" - 4:0
Голы: Пембеле, 18, Мбаппе, 79, Гуйе, 88, Кин, 90+1
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