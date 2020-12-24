Последняя победа Тухеля в Париже. ПСЖ - Страсбур 4:0. Видео голов и обзор матча

"Страсбур" упорно сопротивлялся 80 минут встречи на "Парк де Пренс", но не создав своих голевых шансов, был вынужден сдаться. В последние 10 минут "ПСЖ" довел счет до разгромного.

Этот матч стал последним в столице Франции для тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля - вскоре после финального свистка боссы клуба приняли решение его уволить.

"ПСЖ" - "Страсбур" - 4:0

Голы: Пембеле, 18, Мбаппе, 79, Гуйе, 88, Кин, 90+1