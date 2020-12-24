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Неописуемая красота от Делора. Монпелье - Лилль 2:3. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Натужная победа фаворита

Неописуемая красота от Делора. Монпелье - Лилль 2:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Монпелье" дал "Лиллю" бой, и за это "Паладинам" респект. "Догам" пришлось выложиться на 120% и выпустить всех сильнейших игроков, чтобы вырвать победу на 86-й минуте.

Конечно, этот матч запомнится голом Анди Делора - его бисиклета имеет все шансы стать лучшим голом всего сезона во Франции. Немного жаль, что ее по итогу не хватило даже для ничьей.

"Монпелье" - "Лилль" - 2:3

Голы: Лаборд, 57, Делор, 70 - Веа, 23, Иконе, 68, Йылмаз, 86

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В статье: Бурак Йылмаз Монпелье "Лилль" Анди Делор
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