Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пакета на вес золота. Лион - Нант 3:0. Видео голов и обзор матча
Победа, принесшая "Ткачам" зимнее чемпионство
"Лион" не заметил сопротивления кризисного "Нанта", решив все вопросы еще в первом тайме. Вновь забили африканские форварды "Ткачей" - зимбабвиец Тино Кадевере и камерунец Карл Токо-Экамби.
Также дебютный гол во Франции провел Лукас Пакета, и именно его после игры пресса расхваливала больше всех. С приходом бразильца центр поля "Лиона" резко добавил в креативе, стал лучше поддерживать атаки и правильнее распоряжаться мячом. Это и позволило команде неожиданно встретить Рождество на первой строчке в таблице Лиги 1.
"Лион" - "Нант" - 3:0
Голы: Токо-Экамби, 4, Кадевере, 37, Лукас Пакета, 44
Популярное сейчас
- Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
- L’Equipe: ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля
- Не Дыминский и не Смалийчук. Хавбек Динамо поддержал новую команду Карпат
- Официально: чемпионат Франции остался без ТВ-транслятора
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО