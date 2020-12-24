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Пакета на вес золота. Лион - Нант 3:0. Видео голов и обзор матча

Франция
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Победа, принесшая "Ткачам" зимнее чемпионство

Пакета на вес золота. Лион - Нант 3:0. Видео голов и обзор матча
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"Лион" не заметил сопротивления кризисного "Нанта", решив все вопросы еще в первом тайме. Вновь забили африканские форварды "Ткачей" - зимбабвиец Тино Кадевере и камерунец Карл Токо-Экамби.

Также дебютный гол во Франции провел Лукас Пакета, и именно его после игры пресса расхваливала больше всех. С приходом бразильца центр поля "Лиона" резко добавил в креативе, стал лучше поддерживать атаки и правильнее распоряжаться мячом. Это и позволило команде неожиданно встретить Рождество на первой строчке в таблице Лиги 1.

"Лион" - "Нант" - 3:0

Голы: Токо-Экамби, 4, Кадевере, 37, Лукас Пакета, 44

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В статье: Лион Нант Лукас Пакета
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