  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ выплатит Тухелю около 7 миллионов евро
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ выплатит Тухелю около 7 миллионов евро

Франция
(2 голосов)

Клуб разорвал контракт с тренером

ПСЖ выплатит Тухелю около 7 миллионов евро
Новина українською

"ПСЖ" выплатит Томасу Тухелю и его тренерскому штабу € 7 млн неустойки за досрочное прекращение сотрудничества, сообщает Le Parisien.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель был отправлен в отставку со своего поста. французский клуб принял решение расстаться с немецким специалистом за полгода до истечения его контракта. Об увольнении руководство уведомило Тухеля накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со "Страсбургом" (4:0).

Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в "ПСЖ" Тухель тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo54
24.12.2020 в 16:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...