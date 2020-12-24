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ПСЖ выплатит Тухелю около 7 миллионов евро
Клуб разорвал контракт с тренером
"ПСЖ" выплатит Томасу Тухелю и его тренерскому штабу € 7 млн неустойки за досрочное прекращение сотрудничества, сообщает Le Parisien.
Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель был отправлен в отставку со своего поста. французский клуб принял решение расстаться с немецким специалистом за полгода до истечения его контракта. Об увольнении руководство уведомило Тухеля накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со "Страсбургом" (4:0).
Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в "ПСЖ" Тухель тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".
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