Почеттино подпишет контракт с ПСЖ до 2023 года

Маурисио Почеттино сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера "ПСЖ".

По информации L’Équipe, аргентинец согласовал с французским клубом контракт сроком до 2023 года. Вместе с ним в "ПСЖ" придут как минимум два ассистента – Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.

Тухель возглавил парижан в 2018 году и выиграл с клубом 6 трофеев, включая два чемпионских титула.

"ПСЖ" идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от "Лиона" и "Лилля". В 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" встретится с "Барселоной".