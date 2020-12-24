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Почеттино подпишет контракт с ПСЖ до 2023 года

Франция
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В ближайшее время парижане должны обьявить о смене тренера

Почеттино подпишет контракт с ПСЖ до 2023 года
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Маурисио Почеттино сменит Томаса Тухеля на посту главного тренера "ПСЖ".

По информации L’Équipe, аргентинец согласовал с французским клубом контракт сроком до 2023 года. Вместе с ним в "ПСЖ" придут как минимум два ассистента – Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.

Тухель возглавил парижан в 2018 году и выиграл с клубом 6 трофеев, включая два чемпионских титула.

"ПСЖ" идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от "Лиона" и "Лилля". В 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" встретится с "Барселоной".

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В статье: Маурисио Почеттино Томас Тухель ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
lequipe

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