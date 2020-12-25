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Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ

Франция
(2 голосов)

Внутри коллектива все было не идеально...

Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ
Новина українською

Немецкий специалист Томас Тухель вчера, 24 декабря был уволен с поста главного тренера "Пари Сен-Жермен".

Сообщается, что у наставника возник конфликт с подопечными после скандального матча Лиги чемпионов с "Истанбул Башакшехир" в начале декабря. Напомним, один из румынских арбитров оскорбил тренера турецкой команды Пьера Вебо, после чего игроки покинули поле, обвинив судью в расизме.

По информации журналиста Романа Молина, в раздевалке Тухель призвал футболистов "ПСЖ" вернуться на поле, чтобы одержать победу по спортивному принципу. Игрокам действия тренера очень не понравились.

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В статье: Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
25.12.2020 в 11:27
O tempora! O mores! Виглядає, що з тією "толерантністю" "цивілізована" громада ... зайшла у глухий кут! Скоро за "суворий погляд" білих і не дуже... у бік не зовсім білих до в'язниці будуть саджати
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.12.2020 в 10:45
Вот это замес! Цыган назвал подкопченым негра, на что обиделись белые, и сделали виноватым немца.
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Astor Astor (Одесса)
25.12.2020 в 09:45
Вот так и работает пропаганда: "Напомним, что один из арбитров оскорбил негра." А ведь это - вранье. Никто этого негра не оскорблял. Наоборот, этой гниде отменили чистую красную карточку - назначенную за оскорбления арбитров.
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