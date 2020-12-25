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Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ
Внутри коллектива все было не идеально...
Немецкий специалист
Сообщается, что у наставника возник конфликт с подопечными после скандального матча Лиги чемпионов с "Истанбул Башакшехир" в начале декабря. Напомним, один из румынских арбитров оскорбил тренера турецкой команды Пьера Вебо, после чего игроки покинули поле, обвинив судью в расизме.
По информации журналиста Романа Молина, в раздевалке Тухель призвал футболистов "ПСЖ" вернуться на поле, чтобы одержать победу по спортивному принципу. Игрокам действия тренера очень не понравились.
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