Стали известны подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ

Немецкий специалист Томас Тухель вчера, 24 декабря был уволен с поста главного тренера "Пари Сен-Жермен".

Сообщается, что у наставника возник конфликт с подопечными после скандального матча Лиги чемпионов с "Истанбул Башакшехир" в начале декабря. Напомним, один из румынских арбитров оскорбил тренера турецкой команды Пьера Вебо, после чего игроки покинули поле, обвинив судью в расизме.

По информации журналиста Романа Молина, в раздевалке Тухель призвал футболистов "ПСЖ" вернуться на поле, чтобы одержать победу по спортивному принципу. Игрокам действия тренера очень не понравились.