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СМИ: ПСЖ готов подписать Депая, но Барселона остается главным претендентом

Франция
(1 голосов)

Последнее слово за голландцем

СМИ: ПСЖ готов подписать Депая, но Барселона остается главным претендентом
UA-Футбол
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Существует большая вероятность, что Мемфис Депай покинет "Лион" уже зимой. Его готовы продать за пять миллионов, так как контракт форварда заканчивается летом 2021-го.

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Главным претендентом на подписание остается "Барселона". Однако, по данным France Football, в гонку также вступает "ПСЖ". Переход голландца лоббирует спортивный директор Леонардо.

Депай уже связывался с Грегори ван дер Вилем, который ранее играл за "ПСЖ". Также свою роль могут отыграть хорошие отношения Мемфиса с Неймаром.

В текущем сезоне Депай провел 17 матчей и забил восемь голов.

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай Пари Сен-Жермен (Париж)
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