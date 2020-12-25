СМИ: ПСЖ готов подписать Депая, но Барселона остается главным претендентом

Существует большая вероятность, что Мемфис Депай покинет "Лион" уже зимой. Его готовы продать за пять миллионов, так как контракт форварда заканчивается летом 2021-го.

Главным претендентом на подписание остается "Барселона". Однако, по данным France Football, в гонку также вступает "ПСЖ". Переход голландца лоббирует спортивный директор Леонардо.

Депай уже связывался с Грегори ван дер Вилем, который ранее играл за "ПСЖ". Также свою роль могут отыграть хорошие отношения Мемфиса с Неймаром.

В текущем сезоне Депай провел 17 матчей и забил восемь голов.